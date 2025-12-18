Lo que nadie te dice de los quitanieves: la advertencia más clara de la DGT sobre seguirlos demasiado cerca

El paso de los quitanieves facilita la circulación, pero la DGT advierte del riesgo de seguirlos demasiado cerca: el asfalto aún puede estar helado y las frenadas son imprevisibles.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Cuando ves un quitanieves despejando el asfalto, es fácil sentir alivio. Muchos conductores creen que seguirlo de cerca es garantía de seguridad. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) advierte justo lo contrario: conducir tras uno de estos vehículos puede ser más peligroso de lo que imaginas si no se toman las precauciones adecuadas. La nieve retirada no siempre deja paso a un firme estable, y confiarse puede costar caro.

La trampa invisible que dejan los quitanieves, según la DGT

La pala del quitanieves no siempre elimina por completo la nieve del asfalto. Tras su paso, la carretera puede quedar cubierta de una fina capa de hielo o de nieve dura compactada, especialmente peligrosa si no se circula con cadenas o neumáticos adecuados. La DGT lo deja claro: seguir demasiado cerca a estos vehículos no es recomendable, ya que un frenazo inesperado puede derivar en una colisión por falta de adherencia.

El problema es doble. Por un lado, la falsa sensación de seguridad al ver la carretera "despejada"; por otro, la tentación de mantener la distancia mínima, algo que puede resultar catastrófico si el quitanieves reduce la velocidad de forma brusca o necesita detenerse.

Lo que hay realmente bajo la nieve retirada

Aunque a simple vista la calzada parezca transitable, lo que suele quedar tras la pala del quitanieves es un firme mucho más deslizante que el que había antes de su paso. Según la DGT, esto se debe a que el vehículo no siempre elimina por completo la capa de hielo subyacente, y lo que queda puede ser incluso más traicionero, sobre todo si la temperatura sigue bajando.

Esta situación se agrava si el conductor no lleva el equipamiento adecuado (como cadenas, neumáticos de invierno o All Season) o no adapta su conducción al nuevo estado del firme. Una frenada mínima o un volantazo puede hacer que el coche derrape sin control. Por eso, la DGT insiste en que nunca se debe asumir que la carretera está libre de riesgos solo porque haya pasado un quitanieves.

Ni te acerques, ni confíes: el consejo clave para el invierno

El mensaje más directo de la DGT es claro: no te acerques demasiado a una máquina quitanieves. Estos vehículos operan a baja velocidad, pero también pueden realizar maniobras imprevisibles, como detenerse en seco o cambiar de carril para limpiar otras zonas. Si vas demasiado cerca, no solo pierdes visibilidad por el polvo de nieve, sino que aumentas el riesgo de colisión.

Además, recuerda que el hecho de que la máquina esté en acción no te exime de llevar el equipamiento obligatorio. Como subraya la Dirección General de Tráfico, si las condiciones lo requieren, debes circular con cadenas o neumáticos especiales. No hacerlo puede implicar sanciones, pero lo más importante es que te deja en situación de vulnerabilidad total en caso de emergencia.

Más allá del quitanieves: precaución, preparación y juicio

La advertencia de la DGT no se limita a la distancia de seguridad. Conducir en invierno implica preparación y sentido común. Antes de salir, es clave comprobar el estado del coche (neumáticos, frenos, luces, limpiaparabrisas, sistema de climatización) y llevar elementos básicos en el maletero como una manta, una pala pequeña, comida, bebida, linterna y ropa de abrigo.

También es importante estar atento al termómetro del vehículo, ya que puede alertar de la posible formación de hielo si la temperatura cae por debajo de los 4 grados. En zonas umbrías, salidas de curva, tramos rurales o puentes, las condiciones pueden cambiar bruscamente, aunque el quitanieves haya pasado minutos antes.