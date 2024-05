Núñez Feijóo lanza la precampaña del 9-J apuntando al voto agrario

Publicado por JAVIER ARIAS Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El PP lanzó este sábado su precampaña para las elecciones europeas del próximo 9 de junio escogiendo la Región de Murcia como punto de partida y haciendo un guiño claro a quien en Génova creen que puede resultar clave a la hora de movilizar al electorado popular: el voto agrario. Alberto Núñez Feijóo fue el encargado desde Cieza (Murcia) de dejar claro lo «prioritario» que resulta el campo para su formación y denunciar el «desprecio» que, según él, ha mostrado con este sector Pedro Sánchez y su Gobierno, a quien atacó con dureza. «El PSOE no es la respuesta al campo, es el problema del campo (...) Sus decisiones han perjudicado a casi un millón de personas que viven de ello», apuntó el expresidente gallego antes de recriminar al secretario general socialista el hecho de haber elegido a Teresa Ribera, actual vicepresidenta tercera del Ejecutivo, como cabeza de lista a los comicios comunitarios. «La candidata socialista es quien más ha ninguneado al campo desde el Gobierno», aseguró. Los populares aspiran el 9-J a poder cosechar otro resultado positivo y, de paso, debilitar a Vox, que resiste en amplias zonas agrarias y también tiene depositadas muchas esperanzas en la cita de las europeas. Por eso, Murcia —uno de los feudos de los de Santiago Abascal— ha sido el sitio elegido por Feijóo para dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral. Asimismo, el líder del PP no desaprovechó la oportunidad para aludir a los pactos entre Sánchez y el independentismo. «Solo piensan en sus intereses personales. Mientras ellos no dejan de mirarse al ombligo, nosotros le decimos a la gente que el 9 de junio responda a la crisis que vivimos», dijo en referencia al propio líder del PSOE y el expresident catalán Carles Puigdemont.

En el acto de los populares también intervinieron Dolors Montserrat, la cabeza de lista del partido a los comicios al Parlamento Europeo, y Fernando López Miras, el presidente de la Región de Murcia. La primera de ellas hizo hincapié en que Génova «apuesta por el campo español y así lo hemos defendido los últimos años en Europa frente a la criminalización de la izquierda, la competencia desleal y la abusiva burocracia». «Debemos lanzar un mensaje a Europa de que somos un gran país que no avala lo que está haciendo su Gobierno y esto se hace cogiendo la papeleta del PP el 9-J», dijo la dirigente catalana. López Miras pidió el voto para Montserrat y aprovechó para centrar el debate en el problema del agua. «Necesitamos un Plan Nacional del Agua, que parta del consenso y el diálogo», aseguró.