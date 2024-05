Teresa Ribera acusa a Feijóo de «mimetizarse» con la extrema derecha

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, acusó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de haber pasado de «blanquear a la ultraderecha» dándole entrada en gobiernos autonómicos a «mimetizarse con ella», cuando «era ese que venía de moderado».

En un mitin celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Ribera, su compañero de lista Juan Fernando López Aguilar, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, ahondaron en el mensaje central del PSOE en esta campaña: mucho de lo que representa la Europa social está en riesgo si el 9 de junio crecen «la derecha y la ultraderecha».

«Dicen defender la Constitución y pretenden darnos lecciones de ello, cuando hace 2.000 días que se la saltan y no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, sin ningún pudor. Se inventan que hace falta que medie la Comisión Europea porque, si no, no es posible el acuerdo, y toman el pelo a los comisarios. ¿Esa es la derecha que va a defender los tratados europeos?», se preguntó la vicepresidenta tercera del Gobierno español para sostener que el PP «ha normalizado tanto a la ultraderecha que no tiene reparo en decir exactamente lo mismo».