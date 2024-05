Sánchez sella el reconocimiento de Palestina con palabras de amistad para calmar a Israel

Publicado por Miguel Ángel Alfonso León Verificado por Creado: Actualizado:

La diplomacia española dio este martes un paso histórico con el reconocimiento de Palestina como Estado por parte del Consejo de Ministros que encabeza Pedro Sánchez. Una decisión con la que España se suma a la lista de 140 países en todo el mundo que ya lo hacen, tras casi siete décadas de conflicto en la región.

Como en las ocasiones solemnes, el presidente del Gobierno compareció a las ocho y media de la mañana en las escalinatas de acceso al palacio de la Moncloa, en un simbólico gesto institucional con el que buscaba dotar de vuelo a una decisión que sigue la línea del acuerdo unánime adoptado en 2014 por el Congreso en favor de la llamada solución de los dos Estados -el israelí ya conformado y el nuevo árabe por configurar- como «vía para tratar de alcanzar una paz duradera».

La decisión, sin embargo, se produce con la guerra actual desangrando Gaza y no cuenta con el consenso del PP, principal partido de la oposición, ni tampoco con el respaldo de Estados Unidos o de las dos grandes potencias de la Unión Europea, Alemania y Francia. Aunque España no está del todo sola, da el paso junto a Noruega e Irlanda, como ya había anunciado el propio Sánchez en el Congreso.

Lo que el presidente reconoció este martes, a falta de un acuerdo entre las partes implicadas, son las fronteras que estableció el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967:una Gaza y Cisjordania unidas por un corredor -de soberanía israelí pero gestión palestina- y con capital en Jerusalén Este. Desde aquella fecha, Israel ha ido ocupando poco a poco espacios cada vez más grandes de Palestina después de la llamada guerra de los seis días. Sánchez defiende que esta condición convertiría a Palestina en un Estado «viable», una doctrina que puesta en práctica, a su juicio, permitirá acabar con las rencillas entre israelíes y palestinos. Estos últimos quedarían «unificados bajo el Gobierno legítimo de la Autoridad Nacional Palestina». Una detalle que no es baladí, ya que de este modo la diplomacia española hace una clara distinción entre la organización administrativa que lidera el presidente Mahmud Abás frente al grupo terrorista Hamás, al que no dota de ninguna legitimidad.

El presidente reforzó su mensaje alegando que esta decisión «no es contra nadie», tampoco contra Israel, al que calificó como «pueblo amigo de España».

El Gobierno de Israel llevó sus ataques personales a Pedro Sánchez al máximo tras la declaración oficial del presidente de este martes. El ministro de Exteriores hebreo, Israel Katz, que en los últimos días había lanzado ya las más duras invectivas contra España a través de su cuenta en X (antes Twitter), acusó directamente a Sánchez de haberse convertido en «cómplice de incitar al genocidio judío y de crímenes de guerra» por «anunciar el reconocimiento del Estado palestino» y por «no despedir a Yolanda Díaz».

Katz, en su nuevo mensaje en redes, incluyó un tríptico con las fotografías de Yolanda Díaz y los dos mayores enemigos declarados del Estado de Israel: el máximo cabecilla del Hamás, Yahya Sinwar, y el líder supremo de Irán Alí Jamenei. «Jamenei, Sinwar y Díaz piden la eliminación de Israel y el establecimiento de un Estado terrorista islámico palestino desde el río hasta el mar», afirma Kats, como argumento para afear a Sánchez que no haya cesado a la vicepresidenta.

Las descalificaciones desde Tel-Aviv no fueron contestadas con nuevos improperios desde Madrid. Eso sí, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insistió en que España no se dejará «intimidar» ni se distraerá del objetivo de apoyar la «seguridad internacional» y, en un plano más elevado, no descartó sanciones de la UE si el Gobierno de Benjamin Netanyahu desoye las órdenes de la Corte Penal Internacional de la ONU.

El ministro remarcó que se convocará a Katz al Consejo de Asociación UE-Israel para debatir el cumplimiento de las obligaciones del país hebreo en materia de derechos humanos en virtud de su acuerdo comercial y se instará al cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que el viernes ordenó a Israel detener su ofensiva militar prevista en la ciudad de Rafah.