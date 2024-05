La UCO constata que Begoña Gómez no amañó contratos, pero sí se dispararon

Publicado por Agencias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

El levantamiento del secreto del sumario sobre las diligencias previas en la que se investiga la actuación profesional de Begoña Gómez ha sacado a la luz la totalidad del famoso informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, filtrado parcialmente la pasada semana, y en el que, efectivamente, se descarta que la mujer de Pedro Sánchez incurriera en tráfico de influencia o corrupción en los negocios, tal y como se le acusa en la denuncia de Manos Limpias que dio pie a la apertura de esta investigación en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.

Ese prolijo informe de 113 páginas y seis anexos rechaza que las cartas de recomendación de Begoña Gómez a Innova Next (cuyo propietario, Juan Carlos Barrabés, había participado como profesor en el máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que la esposa del presidente codirigía en la Universidad Complutense) provocaran el amaño de los concursos públicos.

La UCO certifica que las empresas de Barrabés adjudicatarias de contratos de Red.es tuvieron la mejor puntuación y se aplicó una «fórmula común» a los criterios subjetivos. Sin embargo, la Guardia Civil también destaca en su informe que la contratación pública al colega académico de Gómez se disparó a raíz de aquellas recomendaciones.

Las seis firmas de Barrabés, en total, han sido beneficiadas con 99 contratos -desde 2015 hasta la actualidad- por valor de 24,9 millones de euros, pero el grueso de los mismos tuvo lugar entre 2021 y 2022, tras las controvertidas cartas firmadas por la esposa del jefe del Ejecutivo. En esos dos ejercicios, esas empresas recibieron adjudicaciones del Gobierno central por valor de 12,5 millones de euros y 7,6 millones de euros, respectivamente.

El grueso de la contratación pública de Barrabés corrió a cargo de Innova Next, con 28 adjudicaciones por valor de 22,8 millones de euros. Precisamente esta empresa, que hasta 2017 no tuvo relación con la Administración central, fue la que recibió la carta de recomendación de la mujer de Pedro Sánchez.

El informe, no obstante, subraya que no se han encontrado nexos entre la mujer del presidente y los funcionarios y responsables públicos que firmaron las calificaciones de las distintas ofertas. Asimismo, la UCO dice que no ha hallado elementos diferenciadores en la parte valorativa de los concursos entre las adjudicaciones que ganó Barrabés y otras de ese mismo lotes.

Aunque la Guardia Civil descarta el delito en esas adjudicaciones del ente de la Administración central Red.es, el levantamiento del velo de las actuaciones ha revelado que el la Fiscalía Europea ha entrado a investigar la limpieza de esas adjudicaciones a Innova, De hecho, el Ministerio Público comunitario el pasado 26 de abril dirigió un oficio al juez Juan Carlos Peinado, que instruye este caso, pidiéndole que «a la mayor brevedad» se le informase sobre «los hechos y delitos» que están siendo investigados en relación a cuatro expedientes de la unión temporal de empresas Innova Next-Escuela de Negocios The Valley que concurrió a los concursos de Red.es, «respecto de los cuales la Fiscalía Europea podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia».

Críticas del PP

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «ocultar» la condición de investigada de su esposa, Begoña Gómez, y ha recalcado que lo «sabía» antes de la carta que envió a todos los españoles a finales de abril para tomarse cinco días de reflexión. A su entender, el Gobierno de Sánchez no se está «comportando de una manera decente» ni «a la altura de los españoles».