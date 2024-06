Zarzuela cierra la crisis por las cuentas opacas del rey

Publicado por s. rodríguez Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo no tan lejano en que los cimientos de Zarzuela temblaban ante cualquier aparición pública del rey Juan Carlos. Su crédito de 39 años en el trono, su papel como artífice en la Transición y su intervención para frustrar el intento de golpe de Estado de Tejero el 23 de febrero de 1981, se agotó a las primeras de cambio tras abdicar de la Corona, cuyo anuncio se produjo tal día como hoy de hace diez años. Pero aquello es pasado. La Casa Real da ya por zanjada la crisis institucional y de reputación que se abrió con las investigaciones judiciales a las que se vio sometido el padre de Felipe VI, y que tuvo como respuesta la ruptura de relaciones entre el actual jefe del Estado con su padre, en marzo de 2015, y la marcha del rey emérito a Abu Dabi, donde se instaló en agosto de 2020. Ahora la situación es bien distinta, Zarzuela cree haberse librado al fin del lastre que suponía la larga sombra del emérito y ha conseguido trasladar a la opinión pública, con sus medidas de regeneración y transparencia, que nada tienen -o tenían- que ver las actividades privadas del emérito de la función que desempeña Felipe VI como jefe de Estado. En la Casa Real sostienen que si bien don Juan Carlos dejó años atrás de ser un activo para la Corona, al menos ahora ya no resta. Y aunque el padre del Rey mantiene viva su agenda, sus apariciones ya no despiertan el interés que tuvieron, por ejemplo, su regreso a España en mayo de 2022 o el primer reencuentro público con don Felipe en el funeral por la reina Isabel II en Londres en septiembre de ese mismo año. Esta circunstancia, unida a la de que ya está libre de causas judiciales, lleva al rey Juan Carlos a retomar su deseo de volver a fijar su residencia en España. Su voluntad, por otra parte, no es nueva. La expresó por primera vez el 7 de marzo de 2022, solo cinco días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara las tres investigaciones abiertas sobre su patrimonio en el extranjero. El Ministerio Público concluyó entonces que los presuntos delitos fiscales que hubieran podido haberse cometido estarían prescritos o no serían perseguibles por la inmunidad de la que gozó hasta el día de su abdicación en 2014. Entonces, por carta dirigida a su hijo, don Juan Carlos anunció que continuaría «residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi», pero dejó la puerta abierta a volver a vivir en España en el futuro, aunque aclaró, eso sí, que en ese caso su lugar de residencia serían «ámbitos de carácter privado». También avanzó que viajaría con frecuencia a España. Y ha cumplido su palabra.