El PP acusa a Sánchez de mentir. "¿Por qué lo llamó amor cuando quería decir corrupción?"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir" sobre la actividad profesional de su esposa, Begoña Gómez, tanto en el Parlamento como ante los medios de comunicación y le ha exigido que comparezca con urgencia ante los españoles para ofrecer explicaciones sobre este "escándalo de proporciones inasumibles".

"¿Por qué lo llamó amor cuando quería decir corrupción?", ha preguntado Sémper, después de que el empresario Juan Carlos Barrabés haya reconocido ante el juez que investiga a Begoña Gómez que mantuvo varias reuniones en el Palacio de La Moncloa con la esposa del presidente del Gobierno, y que en dos de ellas estuvo presente Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha indicado que "para saber la verdad" han tenido que "esperar la declaración jurada de un testigo ante un juez", dado que Pedro Sánchez fue interpelado por los negocios de su mujer por parte de Alberto Núñez Feijóo pero "mintió".

Según ha añadido, también le preguntaron los medios de comunicación sobre el conocimiento que tenía de "las cartas que su mujer enviaba para beneficiar a este empresario y el presidente del Gobierno mintió". "Asistimos lamentablemente a la evidencia de la degradación de la Presidencia del Gobierno por responsabilidad de Pedro Sánchez", ha afirmado, para acusarle de usar esta institución "para hacer negocios o facilitar los negocios de su entorno".

"UN PRESIDENTE ANCLADO EN LA MENTIRA"

Tras asegurar que "es una absoluta inmoralidad tener un presidente del Gobierno anclado en la mentira", Sémper ha afirmado que, después de esa "confesión" se abren nuevos interrogantes y siguen vigentes otros, como saber si "Pedro Sánchez utilizó su encuentro para convencer al empresario Barrabés de que invirtiera en Begoña Gómez" y si "ofreció a cambio o sugirió el ofrecimiento de contratos públicos al socio de su esposa".

Además ha pedido saber si Gómez participaba en esos encuentros "en nombre del Gobierno, o Sánchez lo hacía en nombre de los negocios de su mujer". Según Sémper, lo que están conociendo "es una indignidad que los españoles no merecen".

Tras la declaración de Barrabés, Sémper ha acusado a Sánchez de "falta de ética, moral y transparencia" por los "usos y costumbres" que ha impuesto en La Moncloa y que han convertido a la sede de la Presidencia del Gobierno "en algo que no debería haberse convertido nunca".

Según ha destacado, esto no le sucedió "ni a Felipe González, ni a José María Aznar, ni a Mariano Rajoy ni a José Luis Rodríguez Zapatero". "Pedro Sánchez, es el primer presidente del Gobierno que se reúne con empresarios en Moncloa que tienen negocios con su mujer. Y esto es otra innovación sanchista", ha enfatizado.

HABLA DE "RELACIÓN DEL SANCHISMO CON LA CORRUPCIÓN"

El portavoz del PP ha asegurado que "parece razonable" que el PP exija explicaciones ante esa declaración de Barrabés sin que le llamen "maquinaria del fango". "¿O es que tenemos que callar todos ante esta información? ¿Es que tenemos que mirar para otro lado? ¿Es que tenemos que poner sardina?", ha preguntado.

Además, ha denunciado que Sánchez quiera hacer "pasar por normal" que la UCO haya registrado el despacho de su hermano en la Diputación de Badajoz por sus irregularidades fiscales o que "los cabecillas de los ERE, el mayor caso de corrupción, puedan ser exonerados por el TC".

"No se puede normalizar la relación tan consolidada que tiene el sanchismo con la corrupción", ha declarado, y se ha mostrado convencido de que este país no tiene un problema de calidad democrática, sino de ejemplaridad pública con Sánchez a la cabeza.

GARANTIZA QUE SÁNCHEZ COMPARECERÁ EN EL SENADO

Al ser preguntado si el caso de la esposa de Sánchez formará parte de la intervención de Feijóo en el debate del miércoles en el Congreso, en el que Sánchez expondrá su plan de regeneración democrática, Sémper ha dicho que la comparecencia que esperan es la de Sánchez para hablar "de los negocios que se fraguan en Moncloa".

A su entender, el "show" de Sánchez con sus cartas era para "tapar sus encuentros" en Moncloa con empresarios. "Es un escándalo de proporciones inaceptables, inasumible", ha exclamado, para añadir que lo que busca el jefe del Ejecutivo es "poner un ventilador" para "desviar la atención" y para "culpar" a los medios.

Al ser preguntado si el PP se plantea acelerar la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación en el Senado sobre el llamado 'caso Koldo', Sémper ha indicado que el presidente del Gobierno comparecerá en esa comisión de la Cámara Alta. "Eso se lo puedo asegurar, lo que no le puedo adelantar es cuándo", ha apostillado.

EL "COLOFÓN", LA DECLARACIÓN DE LA MUJER DE SÁNCHEZ

El portavoz ha dicho que la semana arranca con la información de Barrabés pero el "colofón" será "la declaración de la mujer de presidente del Gobierno sentada en un banquillo declarando por presuntos delitos de corrupción". "Y así lo verán todos los españoles, por mucho que el PSOE y Vox se unan para tratar de robar foco a la corrupción que asedia al entorno, al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez", ha avisado.

Sémper ha insistido en pedir explicaciones a Sánchez por lo que se está conociendo pero ha dicho que el PP ya intuye que no va a "dar la cara" sino que optará por "más silencio y más insultos" a pesar de que Begoña Gómez "no pudo llevar adelante estos supuestos tejemanejes si no fuera por la condición de presidente de su marido".

Sémper ha señalado que España se enorgullece de sus deportistas y "se avergüenza" del presidente del Gobierno y de su entorno. "El Palacio de la Moncloa vale para recibir a los jugadores de la Selección, pero no para agasajar a los patrocinadores de la mujer del presidente ni para que ella cierre tratos con nadie allí", ha aseverado.

TELLADO: "SIEMPRE HA ESTADO EN EL AJO"

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, que ha afirmado que la declaración de Barrabés evidencia que "Sánchez siempre ha estado en el ajo".

"A ver qué nueva performance inventan los guionistas de Moncloa de aquí al viernes para tapar las quedadas de Sánchez, Gómez & Asociados S.L", ha declarado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.