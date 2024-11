Juan Lobato dimite de su cargo como secretario general del PSOE de Madrid

Publicado por EFE Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Juan Lobato ha presentado su renuncia como secretario general del PSOE-M, después de la controversia por registrar ante notario una conversación privada con un cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, relacionada con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Lobato ha trasladado su decisión a través de una carta, en la que señala que su dimisión pretende poner "freno a una situación de enfrentamiento y división grave" que se estaba generando dentro del PSOE madrileño.

"Hoy doy un paso al lado del liderazgo. Pero tenéis mi compromiso de que en cada etapa futura que corresponda asumiré mi responsabilidad como militante para ayudar al partido", ha agregado Lobato, quien, por otro lado, dice que trabajará por un PSOE en el que "no se ataca o se denosta" al que "no coincide con la oposición de la dirección del partido en cada ámbito territorial".

En la carta en la que presenta su renuncia como líder de los socialistas madrileños, Lobato recalca que su forma de hacer política ha tenido "como esencia" el diálogo y el debate, además del servicio público, la honestidad y el interés general.

Por ello, hace hincapié en que siempre ha estad está en contra de la "destrucción del adversario", de la "aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente". "Insisto: para mí la política es otra cosa", señala.

"Sin duda mi forma de hacer política no es igual ni quizá en ocasiones compatible con la que una mayoría de la dirigencia actual de mi partido tiene. No pasa nada. Lo asumo democráticamente. Pero no puedo renunciar a ser como soy y como he sido siempre", añade Lobato.

Insiste en que su política ha sido "la que escucha, la que argumenta, la que no insulta o aniquila al propio o al de enfrente, sino que trata de convencerle y buscar puntos en común" y que no contempla otra forma de hacer política.

"Mi compromiso con el PSOE sigue y seguirá ahí", asevera Lobato en su carta de dimisión como secretario general del PSOE-M en la que no aclara qué hará con su acta en la Asamblea de Madrid, donde es diputado del grupo parlamentario socialista.