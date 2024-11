El ministro Víctor Torres niega las mordidas de 50.000 euros de Aldama

Publicado por Melchor SÁiz-Pardo Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Lo negó todo. «Rotundamente, no». Ángel Víctor Torres negó ayer de manera categórica en el Senado haber pedido mordidas a Víctor de Aldama por su supuesta intermediación en el contrato millonario de mascarillas en 2020 por parte del Gobierno de Canarias que entonces presidía. El hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática durante su comparecencia en la comisión del investigación sobre la ‘trama Ábalos-Koldo’ insistió en que «De Aldama no aportó ninguna prueba» y en que «Koldo García ha negado que le pidiera esa cantidad».

«Es una grave acusación sin ningún tipo de pruebas», abundó. «No encontrará jamás ningún mensaje o llamada en la que Ángel Víctor Torres haya pedido a nadie conseguir que se le pague una comisión por un trabajo determinado», reiteró en su interrogatorio en la cámara alta.

El jueves de la pasada semana, ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, De Aldama afirmó que Ángel Víctor Torres le reclamó, a través de Koldo García, una mordida por «el tema de mascarillas y por el contrato de Canarias». Según la confesión del conseguidor, sin embargo él se «negó» a darle dinero. «Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado», afirmó el imputado, quien reconoció que esa adjudicación «dependía de lo que él (Torres) llamaba y de las gestiones que él hacía». «Yo ahí me niego y le digo que no», insistió el empresario, quien explicó ante el magistrado que el entonces presidente autonómico le hizo llegar el mensaje de que «vamos a tener problemas» por no pagar la mordida. «Evidentemente luego empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas», relató Víctor de De Aldama.

«Si cualquiera es capaz de demostrar que yo he pedido un solo euro en mi función pública, yo lo dejo», prometió de manera s Torres. «Me levantaría de la mesa y me iría de la función pública», apostilló, al tiempo que recordó que hace una semana que el empresario lanzó sus acusaciones y todavía no lo ha probado.