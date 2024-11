El PSOE reclama pruebas a la empresaria que dice haber llevado bolsas con dinero a Ferraz

Publicado por EUROPA PRESS Verificado por Creado: Actualizado:

La vocal del Comité Organizador del 41º Congreso Federal del PSOE, Enma López, ha reclamado a la empresaria que dice haber llevado bolsas con dinero a la sede socialista de Ferraz, Carmen Pano, que aporte las pruebas que dice tener y no someta a la "indefensión" a personas con "acusaciones muy graves" que deben ser probadas.

Así ha respondido en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntada por una entrevista publicada este viernes por The Objective en la que Pano asegura tener pruebas de todo lo que dice y que quiere colaborar con la justicia con la intención de "aclarar las cosas".

"Si dice que tiene pruebas, que las muestre, porque si no, estaríamos en una acusación en falso. Lo que no se puede, perdónenme, es someter a esta indefensión donde uno acusa a otra persona y el daño parece que ya queda hecho. No, estamos hablando de delitos muy graves y, por tanto, tendrían que ser probados", ha defendido la también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.

López ha asegurado que en el partido no están preocupados por este asunto y, de hecho, ha recordado que el PP ya llevó a los tribunales una querella por supuesta financiación ilegal del PSOE que "fue archivada por la justicia". En su opinión, las causas contra el Gobierno "van variando a lo largo del tiempo", empiezan "por un tema" y cuando "se ve que no hay nada se pasa al siguiente".

Al hilo, ha resaltado que en este país, al menos hasta donde sabe, "todavía rige la presunción de inocencia y los delitos que son acusaciones muy graves deben ser probados". También ha lamentado que "hubo un tiempo" en el que incluso "para que los medios de comunicación" dieran voz "a este tipo de testimonios" se "exigían pruebas".