Broncano, al recibir el extravagante regalo de Gabriela Andrada: "Es de lo más loco que se ha hecho aquí"

Gabriela Andrada fue una de las invitadas del programa 'La Revuelta' de este miércoles. Y no decepcionó. La hija de la que fuera presentadora del tiempo en el telediario, sorprendió a David Broncano con un inesperado regalo. Lo que en un principio parecia un libro, acabó siendo un peculiar cuadro que dejó boquiabierto al famoso presentador. "No lo he visto venir, la verdad es que es uno de los regalos más locos que se ha hecho aquí", espetó Broncano al abrirlo.

"Pideme lo que quieras, Broncano", una frase bordada sobre una tela y acompañada de una curiosa forma hecha con pelo humano y adornada con lazos a los lados y que Andrada explicó que era también un homenaje a los profesionales que se dedican a la caracterización en el cine.