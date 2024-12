Guardia Civil y Policía Nacional se integrarán a partir de este viernes en el 112 en Cataluña

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Sistema de Emergencias de Cataluña, el 112, a partir de este viernes a las 0 horas.

Lo ha explicado en una rueda de prensa junto a la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, tras la celebración de la Junta de Seguridad de Barcelona, a la que ha asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Esta integración solo tiene una consecuencia efectiva pero muy relevante. A partir de mañana, cualquier llamada de auxilio realizada al 112 por una emergencia de cualquier tipo tendrá una respuesta policial mucho más rápida de lo que ya es en la actualidad", ha afirmado.

La consellera ha detallado que ante alguna contingencia cuya resolución o competencia sea de los cuerpos estatales, se les derivará directamente, cosa que supondrá, en su opinión, actuar con mucha más diligencia y con mucha más eficacia: "Nos permitirá dar una respuesta más precisa y, sobre todo, perder menos tiempo", ha dicho.

También han participado a la reunión por parte del Gobierno el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el director general de Coordinación y Estudios del ministerio, José Antonio Rodríguez, y el secretario general técnico, Juan Antonio Puigserver; y por parte del Govern, el secretario general del departamento de Interior, Tomás Carrión; el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, y el jefe de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Policía, Alex Bas.

Violencia machista

En la Junta también se ha alcanzado el acuerdo para la interconexión entre el sistema de atención a las víctimas de violencia machista VioGén II del Gobierno y el Sistema Integral de Atención a las Víctimas (SIAV) de la Generalitat.

Esta medida debe permitir que se mantengan las medidas de protección que una mujer víctima de violencia machista tiene en Cataluña si viaja a otro lugar de España y que se conozca automáticamente por parte las policías estatales.

La interconexión contempla otras medidas como la cooperación en formación de los agentes en lucha contra la violencia de género o el desarrollo de herramientas y protocolos de evaluación del riesgo de las víctimas.

Marlaska ha destacado que el acuerdo es la "consecuencia lógica de años de colaboración en el área de violencia de género" y Parlon ha destacado la importancia decisiva del mismo.

También ha dicho que no ha sido tampoco objeto de la reunión el traspaso a los Mossos d'Esquadra de las competencias de protección de las personas y bienes y del mantenimiento del orden público en puertos y aeropuertos de Cataluña: "Para que algo sea objeto de la Junta tiene que haber un acuerdo. Ante la inexistencia de acuerdo, en ese sentido, no puede formar parte de la Junta de Seguridad", ha sostenido.

Parlon ha dicho que las competencias "son bienvenidas", pero que se han de poder ejecutar y cumplir con eficacia, y que no quiere tenerlas si ello implica prestar un peor servicio a la ciudadanía: "Yo no retiraré Mossos de la calle hasta que no tengamos los Mossos que necesitemos para dar una buena respuesta".