Cinco horas con Doña Manolita

Publicado por Antonio Guerrero Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

No busque este puente a Chencho entre las casetas navideñas de la plaza Mayor porque seguro que anda con su abuelo por la cola de Doña Manolita. Este fin de semana todas las Españas se 'pierden' ante el número 22 de la madrileña calle del Carmen, el lugar más afortunado de este país, la administración de lotería que presume de sus más de 80 Gordos de Navidad y que, como dice su gerente Concha Corona, no tiene espacio en sus paredes para colgar todos los números premiados en los últimos meses.

Será por superstición, por alguna clase de sortilegio, por el boca-oreja o porque está bendecida con la suerte, pero este viernes coincidiendo con el Día de la Constitución, había gente aguardando a la intemperie desde las cinco de la madrugada a que Doña Manolita levantara la persiana. A las 9, hora de la apertura, la cola callejeaba en zig-zag medio kilómetro hasta colonizar la Gran Vía, y el tiempo de espera de los más madrugadores superaba las tres horas en alcanzar las ventanillas, donde cinco empleadas despachaban décimos a destajo.

"Hemos llegado a las siete de la mañana y ya había cola", decía Eduardo, un carpintero de Toledo que, tras casi cuatro horas de espera, se llevó un par de décimos. "Los puedo comprar por internet pero me hace muchísima ilusión venir aquí y ya aprovechar para ver algún musical y pasear por Madrid que está muy bonito". La boliviana Rosmary iba a la caza de "ocho décimos" con terminación en 008, como el repartidísimo Gordo de 2023 (el 88008), que también fue vendido aquí. ¿Y si te toca qué vas a hacer? "¡Pagar la hipoteca!", exclamaba con una risa entre nerviosa e ilusionada.

"He oído que la mitad de los números que salen del bombo son de esta señora (por Doña Manolita), así que vamos a probar fortuna", comentaba Ani, de Ávila, la última en llegar a una hilera humana con más de cinco horas por delante. "Señora, le merece la pena pagar dos pavos más y ahorrarse seis horas de cola", le decía a Ani un vendedor callejero con décimos de Doña Manolita a 22 euros, dos de recargo. En general, los compradores preferían cumplir el ritual y tirar de paciencia.

"Es divertido y conoces gente", apuntaban Rubén y Luciana, una joven pareja de Vigo. Unos metros más adelante aguardaban su turno Miguel Ángel, de 33 años, de Ponferrada, y Teresa, de 67 años y de Gran Canaria. No se conocían, pero hicieron buenas migas tras tres horas de cola. "Es la administración de la que más se habla y al menos una vez quería vivir la experiencia de Doña Manolita", describía el ponferradino. "He oído hablar tanto de ella que parece que da suerte", argumentaba la canaria, que va buscando las terminaciones 33 y 69. "Si me toca, un buen pellizco irá para Valencia", prometía. Más adelante, Tania, vecina de Santoña, mostraba triunfante una ristra de doce décimos acabados en 7. Su cara era la ilusión de un país ante el 22 de diciembre y los niños de San Ildefonso cantando "cuatrooo millooones de euuurooos".

Toledanos, canarios, ponferradinos, cántabros, bolivianos. todos compartían la misma ilusión en esa cola de la esperanza que es Doña Manolita. Lo resumía muy bien su gerente Concha Corona: "Vendemos ilusiones y la gran satisfacción de los loteros es ver que la ilusión con que la gente ha venido a comprar se cumple. Solo por eso tengo la suerte de tener uno de los trabajos más bonitos del mundo". Tania, junto a dos amigos, muestra feliz sus décimos de Doña Manolita tras varias horas de espera.