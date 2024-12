El informe de Ábalos para que Aldama deje de tirar de la manta

Publicado por AGENCIAS Verificado por Creado: Actualizado:

Un informe presentado por la defensa del exministro José Luis Ábalos ante el juez del Tribunal Supremo (TS) que le investiga por el 'caso Koldo' pone el foco en lo que entiende que son 25 contradicciones en las que habría incurrido el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, durante su declaración voluntaria el pasado 21 de noviembre ante el instructor del caso en la Audiencia Nacional (AN).

En el documento de 85 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el exministro trata de desmontar esas aseveraciones de De Aldama a preguntas de su abogado José Antonio Choclán y trata de desbaratar con artículos de prensa, fotografías y agendas oficiales de La Moncloa aseveraciones que van desde el supuesto viaje organizado por el conseguidor a México en 2019, hasta el viaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Por ejemplo, niega que fuera Koldo García, su exasesor ministerial, quien buscara en 2018 quedar y conocer al empresario tras una primera presentación en una cafetería cercana al Ministerio. Se basa para refutar esto en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil 211/2024 que recoge mensajes de De Aldama con su hermano Rubén, entonces del cuerpo de escoltas de Transportes, en el que le traslada su interés por acercarse tanto a García como a Ábalos. "Desde un primer momento, cuando aún ni se conocían, Víctor de Aldama intentó invitar y hacer regalos al ministro Ábalos y a Koldo García", detalla.

Pero va a más y la defensa de Ábalos se apoya en publicaciones de prensa para señalar que en realidad De Aldama y Koldo García posiblemente se conocieron mucho antes de 2018, en 2000 cuando ambos trabajaron para el empresario Alberto Cortina.

Sobre la gestión que De Aldama dijo haber realizado para organizar una reunión que buscaba que la empresa Have Got Time lograra una licencia de hidrocarburos en diciembre de 2020, Ábalos indica que es imposible dado que esa sociedad "no existía es esta fecha y nunca solicitó ser operador".

Así, señala que es "imposible" que la declaración de De Aldama al respecto tenga algún punto de veracidad sobre este asunto. Y lamenta que precisamente esa revelación "fue lo único que declaró sobre la trama de los hidrocarburos en su declaración del 21 de noviembre" sin que además fuese interpelado en ningún momento por el fiscal Luis Pastor al respecto "a pesar de que los informes de la UCO demuestran que no es verdad".

Cabe recordar que De Aldama fue puesto en libertad tras su declaración, y que estaba en prisión precisamente por la causa del presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.

El viaje

Ábalos también niega que De Aldama organizara ningún viaje a México del Ministerio de Transportes. "El viaje se preparó desde el Ministerio por quien en ese momento era el asesor de Internacional del gabinete, Ricardo Mar Ruipérez", apunta, para añadir que "nunca formó parte de la delegación oficial a México, ni en reuniones previas ni en viajes" y que en ese viaje "siempre participó como agregado comercial de Oaxaca".

Además, recalca que "el motivo y objetivo real del viaje a México no estaba centrado (...) en el Tren Maya", y que ese "era uno más de los asuntos de la agenda". "En esas fechas, al llegar al Gobierno de México Andrés López Obrador, se resuelve liquidar el proyecto del nuevo aeropuerto en México DF en el que INECO (empresa pública española) formaba parte", puntualiza.

A esto suma que existió una agenda oficial emitida por La Moncloa sobre ese viaje de 2019 que también desmentiría que De Aldama tuvo que ver con la organización, y que existen imágenes oficiales de reuniones del exministro con representantes de México.

La Latina

Por otro lado, sobre el encuentro de De Aldama con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral en el Teatro de La Latina, niega que él invitara al empresario. "Jamás invité a De Aldama (...) era un acto abierto del PSOE para cargos, militantes y simpatizantes, no era necesario ningún tipo de invitación ni requisito para la asistencia. La entrada era libre", destaca.

Añade que es "imposible" que Sánchez agradeciera ninguna colaboración a De Aldama. "Ni el presidente ni el Gobierno de España necesitaban del concurso de De Aldama para estrechar los lazos con el Gobierno mexicano, ni diplomáticos ni comerciales", explica.

También señala que es "falso de toda falsedad" que De Aldama tuviera más "proyectos encima de la mesa" que ofrecer al Ministerio en México como podía ser la posible gestión de varios aeropuertos por parte de AENA. Es "un alarde injustificado porque AENA desde 2016 ya era socio operador en 16 aeropuertos fuera de España, 15 de ellos en Latinoamérica, de los que 12 son de México en los que mantiene desde ese año 2016 un tercio de participación estable y un acuerdo de asistencia. Una historia que arrancó en 1998", subraya.

Guaidó

Por otro lado, sobre el viaje a Venezuela que De Aldama dijo haber hecho en una misión diplomática y fuera de toda oficialidad portando una carta con la firma de Ábalos en papel timbrado y en un portafolios oficial, Ábalos niega que le ordenara tal cosa.

"No encomendé ni ordené (...) ninguna misión diplomática. Ni como enlace ni como representante del PSOE ni con ningún otro perfil con el que gestionar nuestras relaciones con Venezuela. Ni oficial ni extraoficialmente", asevera para añadir que no firmó tampoco ninguna carta para que fuera en su nombre a hablar con el opositor venezolano Juan Guaidó.

Además, niega que se use papel timbrado para esto en el Ministerio y apunta que el empresario "deberá dar explicaciones de cómo ha obtenido material de trabajo de un servicio de Protocolo --por el portafolios oficial--, el cual es propiedad de la Administración del Estado".

Añade que la carta que portaba está fechada el 26 de julio de 2019 cuando el Gobierno español ya había reconocido el 4 de febrero de 2019 a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Delcy

Sobre el papel de De Aldama en el viaje fallido de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en enero de 2020 a España, Ábalos explica que "es un relato interesado por su parte en el que vuelve a arrogarse un protagonismo en las relaciones diplomáticas entre el Gobierno de España y Venezuela que nunca ha sido tal".

Tras repasar el periplo judicial del 'caso Delcy' para explicar que es un asunto archivado, Ábalos niega "rotundamente" que conociera previamente al viaje de Rodríguez que "esta tuviera sanciones de la Unión Europea". "Es más, les reproché a De Aldama y a García que no lo advirtieran. De Aldama dijo que él tampoco lo sabía", recuerda.

Niega también que se programara una cena con ministros y Rodríguez, y que se planteara una reunión con la fiscal general del Estado para hablar de la extradición de 'El Pollo' Carvajal. "En el año 2020 (año de la visita de Rodríguez) 'El Pollo' Carvajal estaba en busca y captura. No fue detenido hasta 9 de septiembre de 2021 por la Policía Nacional", recuerda.

Al hilo también desmiente que jamás existiera la posibilidad de que se pudiera detener a Rodríguez "al no estar perseguida en España por ningún delito ni existir una orden de detención". Y añade que por lo sostenido por el entonces comisario de Barajas, De Aldama no subió nunca al avión de la vicepresidenta y que ni siquiera le vio en el aeropuerto.

Ábalos también desmiente que Rodríguez quisiera hablar con el entonces ministro de Sanidad Salvador Illa sobre vacunas para la Covid-19, máxime cuando "la reunión estaba programada para el 17 de enero de 2020 y la pandemia en ese momento no había llegado a España". "Hasta diciembre de 2020 nos se puso la primera vacuna en nuestro país", añade.