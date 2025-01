Sánchez avisa a Feijóo de que piensa sacar votos «debajo de las piedras»

Publicado por Javier Arias Madrid Verificado por Creado: Actualizado:

Pedro Sánchez trata de remontar el vuelo tras el varapalo del pasado miércoles y el rechazo del Congreso a su decreto ómnibus. El presidente del Gobierno quiere hacer desaparecer la idea de que ha perdido la mayoría parlamentaria que le aupó en noviembre de 2023 para continuar el frente de la Moncloa y por ello este domingo empleó su tono más beligerante advirtiendo al PP de que «sí o sí» aprobará esas medidas y que buscará los votos «debajo de las piedras» si es necesario.

«Después de siete años gobernando, parece mentira que no nos conozcan», señaló durante la intervención que protagonizó durante la clausura del Congreso Regional del PSOE de Canarias en Adeje (Tenerife), del que Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, salió reelegido como líder de los socialistas canarios. Un mensaje claro y nítido con el que el secretario general del PSOE quiso dejar claro que entre sus planes no está hacer caso a la exigencia de los populares de llevar a la Cámara baja cada medida por separado y no en un solo decreto, el cual Génova ha tildado de «batiburrillo» o «trampa». Y es que la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, reiteró ayer que su formación no aceptará el «chantaje» del decreto ómnibus e insistió en que si las ayudas van por separado, el Gobierno podrá contar con el voto de los populares. De lo contrario, no modificarán su postura. Los conservadores esgrimen que nada evita que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto en el que se apruebe, por ejemplo, una revalorización de las pensiones. Una posibilidad que, por ahora, Moncloa no contempla.

Sánchez, tal y como dejó entreveer ayer, se inclina por negociar un nuevo decreto ómnibus, que incluya varias medidas. Por ese motivo, Sánchez se refirió ayer a los de Alberto Núñez Feijóo y a los de Santiago Abascal como una «coalición negacionista» capaz de torpedear medidas tan importantes como las incluidas en dicho decreto: la subida de pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados por la dana o la prórroga de la prohibición de desahucios y cortes de suministros a familias vulnerables. A su juicio, ante la actitud intransigente de la oposición, solo cuenta con dos opciones. «Una es bajar los brazos y darnos por vencidos. Y la otra es hacer lo que hay que hacer», indicó.Pero el presidente del Ejecutivo no incluyó en este bloque a Junts, la otra formación que con sus siete votos en contra imposibilitó el miércoles aprobar esas propuestas. Es más, Sánchez deslizó implícitamente que ahora su objetivo pasa —como ha ocurrido en otras fases de la actual legislatura— por conseguir el respaldo de la formación que lidera Carles Puigdemont desde Bélgica y sacar adelante todas esas medidas sin necesidad de realizar ningún gesto al principal partido de la oposición.La del miércoles supuso la primera derrota parlamentaria del Gobierno en lo que llevamos de 2025, aunque lo cierto es que —más allá de la confrontación con populares y voxistas— son los posconvergentes quienes están poniendo en serios apuros al Gobierno de coalición. En el seno de Junts creen que lo acordado con Ferraz para volver a investir presidente a Sánchez tras las elecciones de julio de 2023 no se está cumpliendo de forma íntegra, empezando por el fallido retorno a España del propio Puigdemont, a quienes los tribunales, por ahora, no aplican la ley de amnistía, la norma clave de esta legislatura para que Sánchez se mantenga en el poder.

Adelanto electoral

El líder socialista pretende alejar lo máximo posible el fantasma de un adelanto electoral, algo que el PP exige cada vez que puede porque, según ellos, hace tiempo que ha quedado demostrado que la legislatura ha «colapsado» y que los apoyos con los que contaba Sánchez antes han desaparecido por completo. El congreso federal de los socialistas canarios de la jornada de ayer también sirvió para que el presidente del Ejecutivo realizase una encendida defensa de Torres, señalado en varias revelaciones sobre el caso Koldo por las acusaciones vertidas contra su persona por Víctor de Aldama, el principal comisionista de la trama. «Me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Comprometido, trabajador, sensible, solidario, ejemplar. Lo repito, ejemplar. Es imbatible, por eso le temen y tratan de difamarlo injustamente, con mentiras y bulos», destacó Sánchez.

La realidad es que Torres —que el pasado lunes tuvo que acudir por segunda vez a la comisión de investigación que hay en curso en el Senado sobre el caso al que da nombre el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos— representa ahora mismo uno de los hombres fuerte en el Ejecutivo de Sánchez, donde cada vez es más común ver a ministros compatibilizar su cargo en el gabinete del presidente con ser líder de la formación en sus territorios. Torres, que fue presidente canario entre 2019 y 2023 y que volverá a concurrir en 2027, ahora revalida cargo; María Jesús Montero fue nombrada recientemente secretaria general de los socialistas andaluces; Óscar López de los madrileños; Diana Morant de los valencianos; y Pilar Alegría lo hará próximamente como secretaria general de los socialistas aragoneses. Una estrategia con la que Sánchez busca evitar cualquier crítica interna y conseguir una mayor simbiosis entre las distintas federaciones del PSOE y Ferraz.

