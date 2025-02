«Mezquino e inexplicable»: el PP pone pie en pared con el reparto de los menores PSOE justifica excluir a Cataluña y Euskadi

Turull: «No al café para todos»

La secretaria de Política Económica del PSOE, Enma López, ha reivindicado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Canarias para el reparto de menores migrantes, justificando excluir a Cataluña y Euskadi de este traslado porque, según ha dicho, los criterios planteados tienen en cuenta el número de menores que ya hay en los diferentes territorios. "Está el PP para hablar", ha proclamado Enma López, que ha vuelto a defender que el acuerdo con Canarias tiene en cuenta la cantidad de menores que ya hay en otros territorios de forma preexistente para que el reparto final «sea justo» y reclama al PP que deje de «abrazar» a Vox y se vuelvan a sentar en la mesa.El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que «Cataluña no puede formar parte del café para todos» tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Canarias para el reparto de menores migrantes. "En un momento en que estamos intentando acabar el traspaso integral de las competencias en materia de inmigración, Cataluña no puede formar parte de este café para todos", ha sostenido en declaraciones a los medios tras visitar el complejo industrial de Repsol en La Pobla de Mafumet (Tarragona). Tras reivindicar que Cataluña lidera la «solidaridad» en la acogida de menores migrantes, cree que decisiones así deben responder a unos criterios determinados para que no sean siempre las mismas comunidades las que lo aseguren, ha dicho.Según Turull, desconocen los términos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Canarias y también si el Ejecutivo central está preparando una ley orgánica que permita a las comunidades gestionar la acogida migratoria pero no las fronteras."No sabemos nada de ello. Lo que sabemos es lo que estamos negociando con el Gobierno, el compromiso para el traspaso de la gestión integral de las competencias en materia de inmigración", ha recalcado.