Mapfre podría unirse a Muface 15 años después de abandonar el modelo

La aseguradora Mapfre reconoció que analizará los pliegos de la nueva licitación lanzada por el Gobierno para salvar Muface y que, entre otras cosas, incluye una mejora de las primas del 41,2% y un compromiso para compensar pérdidas en casos extremos. Una propuesta que solo parece haber convencido, al menos de momento y públicamente, a Adeslas y a Asisa, dos de los grupos que actualmente prestan este servicio junto a DKV.

Ahora, y a menos de tres semanas para que el concurso se resuelva -el plazo acaba el 4 de marzo-, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, apunta a que "es de justicia" evaluar y conocer las nuevas condiciones, lo que no implica que finalmente se presenten. De hecho, de momento descartan esta posibilidad. "No estoy abriendo la puerta. Simplemente se han producido sucesivos cambios en las condiciones y sería irresponsable no considerarlas", apuntó el directivo durante la presentación de resultados de Mapfre, que ya roza los 1.000 millones de euros de beneficio tras mejorarlo un 30% en 2024, con una subida del 6,7% en su dividendo con cargo a 2024.

Huertas insistió en que el análisis de los pliegos se está llevando a cabo "desde una perspectiva técnica", dejando claro que el grupo -que abandonó Muface en 2009 y nunca ha regresado- no hará nada "que ponga en peligro" su negocio de seguros de salud, con el que se mostraron muy satisfechos pese al alza de costes de los últimos años. "La inflación sanitaria es sabida por todos, pero nada comparable con lo que ha pasado con Muface", advirtió. "Nos preocupa la enorme crisis que se ha generado", insistió en referencia al concierto para estos tres próximos años. Huertas aboga por un cambio de modelo que garantice una financiación adecuada y, aunque sus análisis descartan la entrada inmediata de Mapfre en el juego, sí apuntó a que "tomaremos la decisión cuando corresponda".

Resultados al alza

La compañía cerró el pasado año con un beneficio atribuible de 902 millones de euros, un 30% más, en un resultado marcado por el deterioro de 90 millones del fondo de comercio de Verti Alemania. También por el impacto del riesgo climático ante eventos como la dana en Valencia, que tuvo un impacto total de 34 millones de euros en las cuentas de la entidad. En total, las primas crecieron a un ritmo del 4,5% (+6,6% a tipo de cambio constante), superando los 28.120 millones de euros, con avances en la mayoría de las líneas de negocio, mientras que los ingresos alcanzan los 33.177 millones.

La entidad aseguradora destaca la mejoría técnica en el negocio de No Vida, con el ratio combinado mejorando en casi tres puntos hasta el 94,4% y una mayor contribución del resultado financiero recurrente (+5,5%). "Estos resultados, los mejores de la historia, reflejan nuestra ambición por el crecimiento y la excelencia técnica, fruto de la ejecución del Plan Estratégico. El dividendo marca un nuevo máximo histórico y es muestra de nuestro compromiso con los accionistas. Entramos en 2025 con un gran optimismo y con la confianza de continuar creando valor" afirmó Huertas.

Por otro lado, la rentabilidad ajustada en términos de ROE alcanzó el 12% y los fondos propios avanzaron un 5,4% hasta situarse por encima de los 8.500 millones de euros. Unas cifras que han permitido a Mapfre mejorar la retribución al accionista, con un dividendo complementario que subirá hasta los 9,5 céntimos brutos por acción, quedando el dividendo total contra el ejercicio 2024 en 16 céntimos, el mayor de la historia de la compañía y un 6,7% superior al del ejercicio anterior.

Por regiones, Iberia (España y Portugal) y Latinoamérica, especialmente Brasil, vuelven a ser los motores del grupo, pese a que el resultado en Iberia se mantiene plano (con un ligero avance del 1,6%) hasta los 366,9 millones de euros. No obstante, las primas crecen a un ritmo superior, del 3% por encima de los 9.000 millones.