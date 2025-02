El Consejo de Política Fiscal aprueba el 'perdón' de deuda pese al plantón del PP

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este miércoles la propuesta de condonar 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas en una votación en la que solo han participado las regiones socialistas, ya que las gobernadas por el PP se habían levantado como protesta. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en rueda de prensa que esta aprobación es «un primer paso necesario» para una medida «inédita» que va a beneficiar a todas las comunidades del régimen común al mejorar su posición financiera y facilitar su acceso a los mercados.

Montero ha asegurado que esta condonación de deuda permitirá ahorrar entre 6.500 y 7.000 millones de euros en intereses a las comunidades autónomas, por lo que ha acusado de «buscar excusas» a las regiones que dicen que la condonación no afectaría a ese concepto.

En cualquier caso, Montero se ha mostrado dispuesta a «apostar» a que las regiones gobernadas por el PP «van a suscribir el convenio» para beneficiarse de una ley «que es buena para sus ciudadanos", porque no hacerlo, como ha deslizado algún consejero, sería «un perjuicio» para sus ciudadanos.

Una vez aprobada la propuesta en el CPFF, Hacienda iniciará las reuniones bilaterales con las diferentes comunidades autónomas para determinar «exactamente» la cantidad y características de sus deudas y, en paralelo, se abrirán contactos con los grupos parlamentarios para aprobar la futura ley orgánica. Por último, ya cuando la ley esté aprobada en las Cortes, se abrirá una nueva ronda de reuniones bilaterales para que las comunidades autónomas que lo deseen suscriban el correspondiente convenio.

En ese proceso Montero asume que el PP va a mantener la «actitud infantil» de este miércoles a pesar de que las regiones gobernadas por esa formación podrían ver condonados 60.000 millones de euros de deuda, el 72 % del total propuesto.

Montero ha subrayado que esta operación no afectará al global de la deuda española, ya que se trata de una «reasignación» entre subsectores y ha defendido que «de ninguna manera sustituye al debate sobre la financiación económica, no lo paraliza, no es un atajo", sino que debería servir de «incentivo» para abandonar posiciones de máximos.

También ha apuntado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presente en la reunión, se ha mostrado favorable a esta medida, porque favorecerá que las regiones salgan a los mercados, aunque ha abogado por establecer algún tipo de condicionalidad.

En concreto, ha detallado la vicepresidenta, la AIReF defiende la conveniencia de que solo se condone la deuda a las regiones que cumplan con las reglas fiscales, algo que no está contemplado en la propuesta del Gobierno, aunque en la tramitación parlamentaria podrían incorporarse «otros elementos».

La sorpresa de la jornada la han protagonizado las doce comunidades gobernadas por el PP —Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja, Baleares, Aragón, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Canarias (en coalición con CC)-, que tras una hora de reunión se han levantado de la mesa al considerar una «trampa» que se hable de condonar deuda en lugar de reformar la financiación autonómica.

En el encuentro se han mantenido las tres regiones gobernadas por el PSOE —Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha-, así como Navarra, también socialista, pero que no participa en la votación por tratarse de una cuestión que no le afecta por disponer de un régimen foral. Montero ha cargado contra la «deslealtad» de los consejeros del PP, que a su juicio han hecho «una dejación de funciones sin precedentes».