La ex de Ábalos le desvincula del piso de Plaza de España y de su contratación en empresas públicas

JRG, la ex pareja de Ábalos, a su llegada al Tribunal Supremo.

La ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, identificada por las siglas JRG, ha declarado este jueves ante el Tribunal Supremo (TS) como testigo desvinculándole tanto del piso ubicado en la Plaza de España de Madrid, donde vivió dos años, como de su contratación en dos empresas públicas, dos asuntos que los investigadores señalan como presuntas comisiones al ex dirigente socialista a cambio de adjudicaciones.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, JRG ha indicado que entró a vivir en esa casa por intervención de Koldo García, el ex asesor de Ábalos, asegurando que no sabía quién se hizo cargo del pago de la renta mensual, si bien ha confirmado que ella no fue.

Asimismo, ha explicado que, ante cualquier incidencia, y por orden de Koldo, hablaba con él y con Alberto Escolano, el empresario al que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil identifica como testaferro del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

A la joven también se le ha preguntado por qué fue contratada en hasta dos empresas públicas --INECO y TRAGSATEC--, a lo que ha contestado que fue a través de Joseba, el hermano de Koldo. De hecho, según las fuentes consultadas ha aseverado que nunca pidió a Ábalos que la colocara en ningún puesto.

De esta forma, ha confirmado la versión que tanto Ábalos como García venían dando sobre estos dos asuntos en el marco de la investigación judicial.