Mapfre rechaza sumarse a Muface para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios

La aseguradora Mapfre ha rechazado finalmente participar en el concierto de Muface para prestar asistencia sanitaria a los funcionarios que se acojan a este sistema y a sus familiares durante los años 2025, 2026 y 2027, como sí harán SegurCaixa Adeslas y Asisa.

Mapfre ha tomado esta decisión tras analizar en detalle las últimas condiciones propuestas por el Gobierno, que incluyen una mejora del 41,2 % de las primas medias que pagará a las aseguradoras que atiendan a los mutualistas de Muface, cerca de un millón y medio.

Fuentes de la aseguradora han explicado a EFE que Mapfre ha estado hasta el último momento analizando las condiciones del pliego de Muface, pero finalmente ha decidido no participar dado que no encaja en su estrategia para el ramo de salud.

En el pasado, Mapfre prestó asistencia sanitaria a los funcionarios de Muface, pero hace años decidió no participar en este sistema de asistencia sanitaria y empezó a crecer en el ramo de salud por sus propios medios.

A mediados de 2024, cuando las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV empezaban a advertir de que Muface les generaba pérdidas y no volverían a participar si las condiciones no mejoraron en un nuevo convenio, Mapfre marcó distancia y dejó claro que no se plantearían presentarse.

El grupo que preside Antonio Huertas mantuvo a lo largo de 2024 esta misma posición de rechazo, sin embargo, tras la mejora de las condiciones por parte del Gobierno, el propio presidente de Mapfre abrió la puerta a estudiar el pliego.

Sin embargo, finalmente la aseguradora ha llegado a la conclusión de que no le encaja en su estrategia.