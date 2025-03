La jueza imputa a la consejera de la dana y ofrece a Mazón declarar voluntariamente

Publicado por Alberto G. Rallo / Efe Valencia Creado: Actualizado:

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la respuesta administrativa de la trágica dana del pasado 29 de octubre, que causó 227 fallecidos, acotó ayer las pesquisas a la responsabilidad en el retraso del envío del mensaje del sistema Es Alert, recibido a las 20:11 horas cuando el barranco del Poyo se había desbordado por completo y numerosas localidades padecían ya los efectos mortales de la inundación. Una línea de investigación que ha derivado en la imputación de la entonces consejera de Justicia e Interior , Salomé Pradas, y del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Se trata de dos personas clave en la gestión de la emergencia de aquella fatídica tarde. Por un lado, Pradas fue la máxima responsable de la convocatoria del centro de coordinación Cecopi a las 17:00 horas. Desde entonces, numerosos expertos han criticado que no se anticipara este encuentro con la previsión de lluvia existente y la alerta roja decretada por la agencia estatal Aemet. También se le atribuye a la exconsejera, como mando único del dispositivo, el envío «tardío y erróneo» del mensaje del Es Alert, siempre según el relato provisional de la jueza. Por su parte, Argüeso era su mano derecha y, al igual que Pradas, no tenía experiencia previa en la materia.

La resolución recuerda que el Estatuto de Autonomía recoge que las competencias de Protección Civil son de la Generalitat. La resolución insiste en lo tardío del mensaje, pero también en lo desacertado del contenido. «La dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto; su avance y desarrollo ya fue anunciado por la Aemet, hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión de sus actividades (el día anterior)", recordó.

Del mismo modo, rechaza imputar por falta de indicios a otros querellados, incluido el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y rechaza la declaración como testigo o investigado del presidente Carlos Mazón, sin perjuicio de que «el mismo pudiera solicitarlo» de forma voluntaria. No obstante, la jueza decidió comunicar a Mazón, que es aforado, la resolución para que tenga conocimiento de las actuaciones y pueda solicitar su personación.

La instructora apunta, en clara referencia a Salomé Pradas, que las previsiones meteorológicas «debieron llevar a una convocatoria en la mañana del 29 de octubre de 2024 del Cecopi, al objeto cuanto menos de avisar a la población». La jueza destaca, en este sentido, las advertencias de diferentes medios de comunicación y en las coberturas que ya estaban ofreciendo en esas primeras horas.

Entre las víctimas incluye a una mujer que necesitaba trasfusiones por su leucemia

El juzgado que instruye la investigación sobre la gestión de la dana en Valencia ha elevado a 225 el número de víctimas mortales (hasta ahora eran 224 además de tres personas desaparecidas) tras incorporar a una mujer que padecía leucemia y que quedó sin asistencia tras las inundaciones del 29 de octubre. En un auto notificado ayer, la jueza instructora explica que esta mujer requería transfusiones periódicas de sangre y asistencia respiratoria con oxígeno y que, después de quedar sin esa asistencia, falleció en el Hospital La Fe el 12 de noviembre del pasado año.

La jueza reitera en este auto que el aviso a la población por el sistema Es-Alert a las 20:11 horas del 29 de octubre «fue tardío y erróneo» y recuerda asimismo que la dana «no fue un fenómeno meteorológico imprevisto", ya que su avance y desarrollo fue anunciado por la Aemet, «hasta el punto de que la Universitat de València acordó la suspensión completa de sus actividades». A juicio de la magistrada, esas previsiones «debieron llevar a una convocatoria en la mañana» de ese día del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), «al objeto cuanto menos de avisar a la población». El auto desgrana la información oficial y detallada sobre la alerta meteorológica que ofreció durante toda la jornada la televisión autonómica À Punt, incluidas conexiones en directo desde localidades afectadas como Chiva o Utiel, donde se daba cuenta minutos después de las 15:00 horas del desbordamiento del barranco del Poyo o del río Magro.

Para la jueza, la convocatoria del Cecopi, a las 17 horas, «se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor». "El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada, y por innumerables medios, en tiempo real (…), sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance (…) o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", afirma.