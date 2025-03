Ángel Víctor Torres anuncia que padece cáncer pero que seguirá como ministro

Publicado por C. González Oliva/ Javier Arias Las Palmas Creado: Actualizado:

Ángel Víctor Torres anunció ayer que padece un cáncer de próstata operable que le obligará a pasar por el quirófano a finales del mes de abril. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática desde 2023, así como secretario general del Partido Socialista de Canarias desde 2017, reducirá su agenda, pero tiene la firme intención de mantenerse al frente del ministerio y compaginar su tarea con el tratamiento médico.

«Me he hecho unas pruebas médicas y me han detectado tumores cancerígenos que hay que tratar. Pero es operable y seguiré en activo", dijo el dirigente socialista, de 58 años, que desveló su enfermedad durante su intervención en el congreso insular del PSOE de Gran Canaria celebrado este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria. «Regresaremos más fuertes» porque «hay Torres para rato». Sus palabras fueron recibidas con un sonoro aplauso por los asistentes al cónclave de los socialistas canarios y las reacciones posteriores de apoyo, de todo signo político, no se hicieron esperar, con el hashtag #TorresParaRato.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros, escribiendo un mensaje de ánimo en sus redes sociales: «Ángel Víctor Torres es uno de los servidores públicos más brillantes y comprometidos que he conocido en mi vida. Pero sobre todo es una persona generosa y afectuosa, de una calidad humana inmensa. Mucho ánimo, querido amigo. Estamos todos contigo». También el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha transmitido su apoyo a Torres y le ha deseado «mucho ánimo, fuerza y una pronta recuperación».

«Hay que apostar por la ciencia, por los servicios sanitarios, la prevención es fundamental y también quería mandar ese mensaje", aseguró Torres, para quien «hay momentos donde hay que sortear las adversidades, pero con el optimismo, la fuerza de que las cosas van a salir bien y van a salir bien».

Los últimos meses al frente del ministerio han resultado especialmente duros. Y es que el anuncio de su enfermedad coincide con la defensa de su honorabilidad para rechazar las incriminaciones del conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, que mantiene un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer los delitos. «No puede ser que alguien afirme lo que sea de otra persona sin ninguna prueba sin nada y salga gratis», dijo.