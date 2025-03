Feijóo pide aprovechar el cambio de ciclo y trabajar para echar a Sánchez del poder

Publicado por EP Sevilla Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de practicar el «despotismo sanchista» y de tener «miedo» a que los españoles «digan lo que piensan». Por eso, y tras asegurar que el Partido Popular es «más necesario que nunca», ha reclamado a los suyos llevar «la calle a los Parlamentos» y hacer que «los Parlamentos salgan a la calle». «Si no quieren democracia, van a tener tres tazas: en los Parlamentos, en la calle y en las urnas», ha proclamado Feijóo en la clausura de la XXVII Unión Interparlamentaria que el PP ha celebrado este fin de semana en Sevilla, coincidiendo con el tercer aniversario de su llegada a la Presidencia del partido tras una profunda crisis interna que terminó con la salida de Pablo Casado. Con esta Interparlamentaria, que ha reunido a más de 300 diputados y senadores del Grupo Popular, ‘Génova’ ha intentado poner al PP en modo electoral, máxime cuando tocan comicios en Andalucía y Castilla y León en 2026. Es más, el presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha ejercido de anfitrión, ha asegurado que el partido tiene que estar «muy preparado» para lo que pueda suceder en los próximos meses» porque el Gobierno de Pedro Sánchez está «acabado, finiquitado» y en «sus últimos estertores».

«TODO SIN EL PUEBLO»

En su intervención, interrumpida varias veces por los aplausos de los suyos, Feijóo ha denunciado el «nuevo despotismo» del presidente del Gobierno: «Todo para Sánchez, pero sin el pueblo». Según ha dicho, ese «despotismo se manifiesta de tres maneras: se impide debatir en el Congreso, se incumple lo aprobado en las Cortes y «se incumple la Constitución». El jefe de la oposición ha señalado que el compromiso del PP es defender la democracia y le ha pedido someterse a las Cortes o a las urnas porque «no es posible seguir con la decadencia democrática» actual. «Pero ¿qué república bananera cree que somos? Esto es España. Esto es una democracia, aunque les moleste», ha exclamado. En este punto, ha denunciado una vez más que el presidente del Gobierno no haya llevado ningún proyecto de Presupuestos al Parlamento en lo que va de legislatura cuando presentar unas cuentas públicas «no es discrecional» sino «una obligación constitucional». «Viendo cómo gestionan, viendo cómo gastan el dinero, viendo en qué se lo gastan, no es de extrañar que no quieran presentar el Presupuesto», ha dicho, para añadir que «a cualquiera le daría vergüenza apoyar unos presupuestos para un gobierno que sirve a Sánchez y no sirve a España». Ante la actual situación geopolítica por la guerra de Ucrania y la actuación de la administración de Donald Trump, Feijóo ha cargado contra Sánchez por no querer que se vote en el Congreso «el plan de defensa de seguridad y soberanía que necesita España». «O dicho de otro modo, el plan de rearme de España. O dicho al modo de Sánchez, el plan de ‘no le llames rearme’ a ver si cuela», ha criticado. En un duro alegato contra Sánchez, el presidente del PP ha acusado a Sánchez de prorrogar sus «mentiras» y su «decadencia». «España no puede permitirse seguir prorrogando lo que ya no quiere una mayoría de españoles, ha manifestado.

