La mujer que dijo haber llevado dinero a Ferraz tuvo un "enfrentamiento" con Aldama: "Es la última vez que me utiliza"

La empresaria Carmen Pano, que ha asegurado que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz por orden de Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', tuvo "un enfrentamiento" con éste después de que éste le acusara de haberse quedado con parte del dinero.

Así se desprende de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga a ambos por su presunta participación en una trama de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. "Es la última vez que a mí me utiliza", le habría espetado Pano, según ella misma explicó ante el magistrado Santiago Pedraz.

Esa bronca surgió, según detalló el pasado 19 de marzo, después de que De Aldama le acusara de haberse quedado 10.000 euros. "Y a partir de ahí ya es cuando digo que se ha terminado que yo te traiga y te lleve dinero a ningún sitio", explicó.

Ese habría sido el motivo por el cual habría dejado de llevar dinero a petición de De Aldama. La primera vez fue en octubre de 2020 cuando, siempre en palabras de Pano, habría entregado en dos tandas 90.000 euros en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

"A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor de Aldama, en su despacho. Yo llevé ese dinero, (y) Aldama me dice que está solo en el despacho, que no está ni su mano derecha ni su chofer y que, por favor, él no puede salir del despacho, que si puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema, y se lo llevo a Ferraz", ha detallado.

En este contexto, la empresaria ha sostenido que la primera vez acudió en un taxi, y que la segunda llegó en un coche, el mismo que en otra ocasión le transportó al Ministerio de Industria.

La explicación que recibió sobre ese dinero fue que el mismo era "un anticipo de los restaurantes". Sin embargo, y preguntada por la Fiscalía, Pano dejó claro que ese montante de 90.000 euros no tenía nada que ver con el presunto fraude a los hidrocarburos.

Su declaración se enmarca en la causa en la que fue detenida el 16 de diciembre de 2024 y en la que se indaga en un posible fraude cuantificado en 231.727.536,51 euros entre 2021 y 2024. Según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportados a la causa, Carmen Pano aparece relacionada con la trama porque constaba como apoderada de la comercializadora Combustibles Lucinala SL.

Cabe recordar que Pano también ratificó que había entregado el dinero en la sede de Ferraz ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos por el presunto cobro de comisiones a cambio de contrato o preadjudicaciones.