La Audiencia de Madrid archiva la causa a Nacho Cano por los becarios de Malinche

Nueve meses después de su mediática detención por parte de la Policía Nacional, la Audiencia Provincial de Madrid estimó este viernes el recurso del productor musical Nacho Cano y de otras tres investigadas, empleadas del primero, y acordó el sobreseimiento provisional de la causa del denominado 'caso Malinche': la presunta contratación irregular de becarios mexicanos para su musical.

El tribunal de tres magistrados resolvió en un auto que los imputados "no han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería, sino siguiendo un procedimiento no poco común consistente en entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes, práctica asumida por la normativa de la Unión Europea". En la misma línea, la Sala establece que "no se trata de falsear su entrada en España para una permanencia ilegal, pues el propósito era conseguir el permiso necesario que, si bien fue denegado, la razón no fue por dicha entrada". En suma, el procedimiento "puede ser o no el adecuado", abundan los magistrados de la Sección Primera en una resolución de Adela Viñuelas, pero no llega a integrar la gravedad del tipo penal del artículo 318 bis, que castiga con penas de cárcel el tráfico ilegal de personas.

Del mismo modo, el tribunal justifica que si bien quedan diligencias pendientes de practicar, "lo cierto es que las mismas se consideran innecesarias ya que un nuevo informe de la Subinspección de Trabajo" deja claro los pormenores de la contratación, "el conocimiento por parte de las personas becadas de su formación artística con cambio de experiencias, difusión de culturas y una formación académica a través del centro Jana producciones, donde estaban matriculados" y no hacía falta darles de alta en la Seguridad Social porque su trabajo era no reglado. Sobre la denuncia de una de las becarias que estaban siendo explotados encubriendo su condición de trabajadores del musical, la magistrada ponente entiende "que si bien es cierto que han podido tener un horario algo distinto al habitual, ello no es extraño al tratarse de un musical en el que es difícil ajustar las condiciones normales, sin que se haya acreditado que haya sido abusivo". Lo mismo cabe decir de las asignaciones recibidas, acorde a su situación de becarios pese a que no se ajusta al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Finalmente, el tribunal recuerda que no se debe alargar una instrucción de forma ilimitada cuando queda constatado que los indicios son insuficientes. Contra este auto no cabe recurso y el juzgado de instrucción de Madrid solo podría reabrir la causa si aparecen nuevos hechos presuntamente delictivos. "Le voy a meter una querella espectacular"

Tras conocer el archivo, Nacho Cano aseguró que no se va a olvidar de la jueza Inmaculada Iglesias y añadió que le va a "meter" una "querella espectacular". "No voy a olvidar de los 11 horas que tuvieron acosando a estos chicos intentando obtener información negativa de ellos hacia mí. No me voy a olvidar de esta jueza, que le voy a meter una querella espectacular, por lo que ha hecho, que sabe que está mal, y no sé qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto. Pero lo averiguaré", aseveró el que fuera integrante de Mecano en un vídeo remitido a Europa Press.

"He podido mantenerme sin hundirme, como querían estos desgraciados que están mandando en España y que nos tienen a todos asfixiados con su corruptela. Ellos sí que son unos sinvergüenzas y tenían que ir a la cárcel, uno detrás de otro, porque nos están robando todos los días y nos están asfixiando", apuntó desde México, donde recibió la noticia. Después, recordó el apoyo que ha recibido por parte de la Guardia Civil y de los "funcionarios buenos" españoles, para después criticar a los policías que "desmerecen" al cuerpo de la Policía. "Todo el cuerpo de policía está ahora mismo sumido en un caos terrible. Los que tienen mérito no son los que suben, sino que suben los que les interesa a los que están mandado para mantener su corruptela", aclaró.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió en defensa de Nacho Cano al asegurar que sufrió una "censura" que no ocurrió "ni con la dictadura franquista". Antes de participar en el acto de presentación del nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid, afirmó que "es uno de los mejores compositores y músicos de nuestro país, pero muchos han aprovechado esta situación para difamarle día a día. Muchos deberían, desde luego, pedir disculpas".

También dijo que Cano es "un hombre valiente que se ha enfrentado a la Justicia y que ha ganado". "Y quiero que el mundo de la cultura y España entera tomen nota de lo que ha sucedido aquí, porque es gravísimo", censuró la dirigente del PP, quien consideró que el productor fue imputado por el "único hecho de mostrar una preferencia política", algo que "no es excusa para perseguir ni para dar ese trato vejatorio". "Un músico, por cierto, que forma parte de la cultura, de la no subvencionada, sino de la que se gana el pan cada día, con su talento, con su arte y con sus entradas", reivindicó.