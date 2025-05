Muñoz ‘invita’ a Aegesen a visitar las cuencas mineras leonesas para conocer los efectos del Plan Energético del Gobierno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La presidenta provincial y vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, lamenta que, en esta crisis, la ministra para la Transición Ecológica eligiera ser una “sanchista de pro”, sin asumir ninguna responsabilidad y “mintiendo, siendo una incompetente y dilapidando el poco prestigio que pudiera tener”

“¿Han sometido a los españoles a un experimento sectario? ¿Forzaron a Red Eléctrica para que todo fuera con energía renovable para demostrar que podíamos funcionar a pesar de que tecnológicamente no podíamos? ¿De verdad creen que han estado a la altura de esta crisis?”, pregunta a la vicepresidenta tercera

Asegura que el Ejecutivo de Sanchez falló en la previsión del apagón por imponer su ideología y también en la crisis posterior por su incompetencia: “Dejaron tirada a la gente 14 horas en trenes y no fueron capaces de mandar ni autobuses ni a la UME. No hicieron nada”

Recuerda que el Ejecutivo miente cuando dice que España no tiene uranio: “Es curioso que no tengamos uranio, pero tengamos una empresa nacional de uranio donde está contratado el ex gerente del PSOE para cobrar por el silencio”, afirma Muñoz. “En el PSOE pagan bien el silencio, pero con el dinero de los demás”, asevera

La vicesecretaria de Sanidad y Educación señala que Aegesen es la única ministra, desde el reinado de Alfonso XIII, a la que se le ha ido la luz en toda España: “Y a esta hora sigue sin dimitir”

Expone las mentiras del Ejecutivo de Sánchez, que asegura que nadie les avisó cuando se produjeron once avisos; culpan a las nucleares, pero recibieron la ayuda de Francia; dicen que fue un ciberataque, algo que la UE desmintió dos horas después; y al asegurar que se ocuparon de los viajeros afectados. “Mienten y toda España lo sabe”, concluye

Acusa al Gobierno de haber estado “a los quince minutos del apagón, generando un relato”: “Son ustedes relato y mentira”