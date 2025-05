Quién es quién en el Congreso del PP, autonomía por autonomía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León y líder del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, subrayó que los populares quieren “liderar la España real y no la España de ciencia ficción que ofrece Sánchez” y para ello se conjurarán en el Congreso Nacional del partido que, según confirmó hoy la Junta Directiva Nacional de los populares, se celebrará los días 5 y 6 de julio en Madrid a propuesta de su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

Precisamente Fernández Mañueco tendrá un papel clave en esta cita, ya que dirigirá la ponencia política del cónclave popular junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la eurodiputada Alma Ezcurra y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. “Quiero dar las gracias a Alberto Núñez Feijóo por confiar en nosotros y por otorgarnos este honor. Yo creo que formo parte de un equipo que tiene una gran responsabilidad: defender nuestros principios y valores. Tenemos que explicar una vez más el proyecto del Partido Popular”, resaltó el líder autonómico.

Según Mañueco, “la España del futuro se pronuncia con nombres como Alberto Núñez Feijóo y como Partido Popular”, una formación que, tal y como recordó, “ha estado presente en los momentos cruciales de la historia más reciente de nuestro país” al tratarse del “único partido que es capaz de articular un proyecto con una amplia mayoría social de españoles”. Por eso, según apuntó, uno de los objetivos de ese Congreso Nacional de julio será articular un proyecto “para liderar la España real y no la España de ciencia ficción que ofrece Sánchez”.

“Queremos liderar la España de la igualdad en todos los territorios y no la de los privilegios de los socios separatistas de Sánchez. Queremos liderar también la España de la eficacia y del Gobierno útil frente al caos de los servicios públicos de este momento. Y queremos liderar la transformación en la renovación de las instituciones, en una creencia en las instituciones que hemos defendido siempre con máxima transparencia y con máximo respeto a la Constitución del 78”, aseveró Fernández Mañueco, quien indicó que confía en poder trasladar estos objetivos a dirigentes y afiliados para que sean aprobados durante ese cónclave de los ‘populares’.

En lo referente a la posibilidad de que esa ponencia política abogue por acercarse a Vox, el presidente de la Junta insistió en que el Partido Popular “tiene unos principios y unos valores que nos hacen identificables y que nos hacen reconocibles”. “Defendemos la libertad, la igualdad de todos los españoles y la normalidad en las instituciones”, remarcó el líder del PP castellano y leonés, quien hizo hincapié en que el PP “tiene que mostrar que somos capaces de gestionar con eficacia y utilidad los servicios públicos y que defendemos la igualdad de todos los españoles frente a los privilegios que defiende el modelo agotado de Sánchez y el Partido Socialista”. “Tenemos que ser nosotros mismos, ser lo que hemos sido siempre: un partido de amplia base que es capaz de ofrecer un proyecto de mayoría en España”, enfatizó.

Cuestionado por las investigaciones de la UCO sobre el ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, y sus posibles gestiones para favorecer los intereses de la constructora española Acciona, Mañueco pidió que se permita “trabajar a la Justicia y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”. No obstante, añadió que “todo esto que estamos viviendo no es ni más ni menos que un capítulo más de lo que venimos escuchando”. En su opinión, estas cuestiones manifiestan que “el Gobierno de España está agonizante en estos momentos”.

El plan de Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado por su parte este lunes que el PP no va a "esconder sus diferencias" ante el XXI Congreso que la formación celebrará los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid sino que apostarán por debatirlas en el marco de ese cónclave para llegar a acuerdos, dado que, según ha dicho, "la unidad no se impone" sino que se "construye".

"Sólo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de sus compañeros. A mí, no. Aquí ni se insulta a los presidentes autonómicos ni se cambian los votos detrás de una cortina. El debate nos estimula y nos ilusiona", ha garantizado Feijóo en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, que ha aprobado la convocatoria de ese cónclave en julio.

Feijóo ha subrayado que no ha convocado este congreso para "cumplir un trámite" sino para "discutir de fondo", "construir ideas", "revisar propuestas" y decir a los españoles lo que piensan y lo que harán si gobiernan España.

Además, ha indicado que escucharán a la sociedad civil, especialmente, en aquellos asuntos que más preocupan a los ciudadanos. "En este partido no impone todo uno; lo construimos entre todos y para todos los españoles", ha añadido.

Dicho esto, ha señalado que hablarán de "un modelo de país", incluyendo asuntos como la libertad e igualdad ante la ley, la economía, el empleo, la inmigración, la vivienda, los servicios públicos, la sanidad, la educación, el agua, la seguridad, el impulso de la natalidad, o reducir trabas burocráticas e impositivas.

"Hablaremos también de unir una España que otros han querido dividir", ha enfatizado el presidente del PP, que ha subrayado que apuesta en este congreso por "crecer", "abrir", "integrar" y "discutir", pero no por "dividir".

Feijóo ha señalado que en el congreso del PP hablarán de ellos mismos pero sobre todo van a hablar de España. "Vamos a mojarnos, porque quien quiere gobernar de verdad no huye ni se esconde como Sánchez. Va de cara. Y nosotros vamos a dar la cara por los españoles", ha aseverado.

En este punto, ha indicado que en el cónclave el PP no va a "esconder diferencias" sino que van a "convertirlas en propuestas" porque "la unidad no se impone" sino que "se construye". "La verdadera unidad nace del respeto y se fortalece con confianza", ha apostillado.

Así, ha recalcado que dentro del PP no todos piensan igual pero quieren lo mismo: "un partido más fuerte, una mejor España y un futuro con esperanza para la España que viene". "Esto es lo que no es une y lo más importante que puede tener un partido", ha agregado.

Feijóo ha dicho que quiere que los españoles sepan que están "totalmente preparados y a su disposición" y que no les van a "fallar". "Lo que prometa, se hará. Os doy mi palabra. Y os aseguro que tengo palabra. Lo que prometo, se hará; y, si no, me lo reivindicaréis", ha aseverado, cosechando de nuevo un aplauso de los suyos.

