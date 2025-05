Feijóo abre el debate ideológico y promete «una limpieza profunda» del sanchismo

Publicado por ICAL Madrid / Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, formalizó ayer la convocatoria del 21 Congreso Nacional del partido, y dio paso al debate ideológico llamando a «la unidad» y prometiendo «una limpieza profunda» del sanchismo cuando cumpla su objetivo de llegar a La Moncloa. En su discurso público ante la Junta Directiva Nacional del PP, el máximo órgano de dirección entre congresos, el dirigente gallego lanzó varios mensajes en clave interna a las puertas de que su partido actualice su ideario ocho años después de su última redacción, en 2017, con Mariano Rajoy aún en la Presidencia del Gobierno.

«No vamos a esconder diferencias, vamos a convertirlas en propuestas porque la unidad no se impone, se construye. La verdadera unidad nace del respeto y se fortalece con la confianza», dijo ante un buen número de cargos populares. «Y en esta misma sala, ya no digamos fuera de ella, no todos pensamos ni pensaremos igual, pero todos queremos lo mismo: un partido más fuerte, una mejor España y un futuro con esperanza para la España que viene. Esto es lo que nos une y lo más importante que puede tener un partido», añadió.

De este modo, Feijóo reconoció que, del debate ideológico, pueden surgir discrepancias para renovar la ponencia política del PP o los Estatutos. Pero, lejos de aplacar las posibles «diferencias» en público, animó a ponerlas en común porque, según dijo, el debate les «estimula» y en Génova «no impone todo uno», sino que se construye «entre todos y para todos los españoles».

«Solo a los políticos pequeños les incomodan los debates o la opinión de sus compañeros. A mí no. Aquí ni se insultan los presidentes autonómicos ni se cambian los votos detrás de una cortina. El debate nos estimula y nos ilusiona», afirmó en dos ocasiones, contraponiéndose a los wasap del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su exministro José Luis Ábalos y rememorando el Congreso Federal del PSOE en el que el jefe del Ejecutivo recuperó el control del Partido Socialista.

De la misma forma, garantizó que «lo que prometa se hará», entre otras cosas, la «limpieza profunda» del sanchismo que, a su juicio, «hace falta». Y avanzó que el PP articulará una respuesta «sólida, ganadora y valiente» para devolver a la política su «verdadero sentido», el cual perdió cuando «otros» la redujeron «a pedir mordidas para rescatar empresas».

«Hace tres años os dije que venía a ganar a Sánchez y lo hice. Hoy os digo que me presento a este congreso para volver a ganar a Sánchez y para gobernar España. Esos son los dos objetivos y os puedo asegurar que lo conseguiremos. Rescataremos a España de Sánchez de su degradación y de sus mentiras, devolveremos la ilusión por el futuro y le daremos a nuestro país un cambio. Es lo que se merece», apuntaló. Hace unos días, la expresidenta d de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre afirmó que «la derecha se jodió cuando el PP de Rajoy incumplió sus promesas».

Durante su discurso, Feijóo puso sobre la mesa las razones por las que cree que el PP sí gobernará tras las próximas elecciones generales, que no se atrevió a aventurar cuándo se celebrarán. La primera es que «hay en España una mayoría creciente que dice basta de arrogancia», «engaños», «desigualdad», «abusos», «corrupción», «incompetencia» y «decadencia». La segunda es que «ganar» y quedarse «a las puertas de gobernar» fue una «gran lección» que le ha convertido en un político «mejor». Según dijo ante la plana mayor del PP, ahora está «más preparado», «consciente» y «determinado en cumplir» su obligación en comparación con cuando era un político que «siempre había alcanzado todos sus objetivos a la primera».

Antes del discurso de Feijóo, la Junta Directiva Nacional del PP aprobó el XXI Congreso Nacional, sus plazos y sus principales dirigentes. Aseguró que este cónclave no será «un trámite» y ha fiado la dirección del Congreso a Alfonso Serrano, «número dos» de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Según explicó, le ha encomendado preparar la cumbre «con ganas», un guiño a la última campaña electoral de Ayuso.