El Gobierno fue el culpable del apagón y una mayoría prefiere las renovables

Los encuestados no tienen duda. La responsabilidad del apagón del 28 de abril fue del Gobierno y de Red Eléctrica. Lo piensa el 61,7 % de los encuestados por DYM. La culpa se reparte entre los dos, pero en mayor medida para el Ejecutivo de Pedro Sánchez (lo cree el 32,3 % de los consultados). No llega al 20 % los que lo achacan a las compañías privadas que producen energía (18,2 %).

Pese a la complejidad de entender el sistema eléctrico -más complejo aún que el recibo de la luz- y que los expertos no se han puesto todavía de acuerdo sobre los verdaderos motivos que provocaron la caída total de suministro eléctrico en toda la Península Ibérica, los encuestados tienen sin embargo meridianamente claro por qué se produjo: por falta de planificación en la incorporación de energías renovables al sistema eléctrico el 68,4 %, la deficiencia en los sistemas de control el 77,5 %, la escasez de inversiones públicas en la producción y distribución de energía eléctrica el 73,9 % y la búsqueda de beneficios de las compañías privadas un 68,4 %. Sólo un 10 % de los encuestados, de media, respondieron que no sabían a qué se debió.

POLIBARÓMETRO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL MAYO 2025

Los encuestados también tiene clara su posición respecto a qué tipo de energía prefieren. Por el peso en el llamado mix energético de las verdes como la solar o la eólica en la producción eléctrica en España apuesta casi la mitad de la población consultada: el 48,5 %. La energía nuclear recibe un apoyo mucho menor: el 38,5 %, diez puntos menos. Y un dato a tener en cuenta: sólo un 10,3 % considera que las energías verdes deberían tener menos peso.

La penetración de la politización en todos los aspectos de la vida social queda patente en la encuesta. Para los votantes de la derecha y extrema derecha, la culpa del apagón fue sin dudad del Gobierno: lo cree el 51,1 % de quienes votan al PP y 58,4 % de los de Vox. En cambio, la responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez sólo es clara para el 19 % de los socialistas y el 7,8 % de quienes votan a Sumar. Por achacar el problema a Red Eléctrica apuestan los votantes del PSOE (35,8 %) mientras que la culpabilidad de las compañías productoras de energía es mayoritaria para los votantes de Sumar (el 46,2 % de los encuestados).

Sucede igual con qué circunstancias afectaron más al apagón: para los votantes del PP fue la falta de planificación, la escasez de inversiones públicas y las deficiencias en el control del sistema eléctrico (43,5, 41,7 % y 40,5 % respectivamente), mientras que para los el PSOE apenas llegan al 22,9, 15,7 y 19,4 %. Para los votantes de Sumar en cambio, la causa mayoritaria (37,6 %) fue la búsqueda de beneficios de las compañías privadas.

El partido político al que se asimilan los encuestados por DYM tiene un impacto directo en la preferencia de energías verdes frente a la nuclear. El 62,5 % de los votantes del PP y el 61 % de Vox apuestan por el uranio y el 60,4 % de los socialistas y el 81,1 % de Sumar eligen la producción por el sol o el viento.

Más de la mitad de los encuestados, el 55 %, cree que la imagen exterior de España se vio comprometida por el apagón frente a apenas un 20 % (19,9) que cree que no perjudicó. El impacto sobre el perjuicio causado es mayoritario para los votantes del PP (62,2 %) y Vox (59,8 %) frente a sólo un 19,3 % de los socialistas y un 17,3 % de los electores de Sumar.

La necesidad de disponer de un kit de emergencias no ha calado apenas en la población española después del ‘cero energético’. Ni lo ha adquirido ni piensa hacerlo casi el 40 % de los consultados (el 38,7 %), lo está considerando aún pero no lo tienen un 44,7 % y sólo el 10,7 % lo ha adquirido tras el apagón. Quienes se están planteando tener el kit recomendado por la Comisión Europea y los gobiernos de la UE son fundamentalmente votantes del PP (51,4 %) seguidos del PSOE (43,9 %), Vox (37,2 %) y Sumar (32 %). Los votantes de esta última opción política son los que más claramente se inclina por no tenerlo: el 56,3 %.

Sí a la alta velocidad

La encuesta de DYM aborda también por la valoración de las redes ferroviarias. La que obtiene mejor puntuación es la alta velocidad, que aprueba casi un 40 % (el 39,3). la peor valorada es la red regional, que sólo obtiene una puntuación positiva del 26 % de los consultados.

Los agentes con mayor influencia positiva en el funcionamiento del transporte ferroviario son, por este orden, Renfe (43,8 %) y las compañías privadas (el 42,6 %). Los que influyen de manera negativa son, según los encuestados, el Gobierno de España (62,4 %) y Adif (57,8 ). Por partidos políticos, los votantes del PSOE valoran más las acciones de Renfe (53,8 %) mientras que los del PP creen que son las compañías privadas (50,5 %). la influencia negativa del Gobierno es clara para el 80,7 % de los votantes del partido de Feijóo y un 85,6 % de Vox frente al 38,7 % de los socialistas y un 38, 4 de Sumar.

La encuesta coincidió con la muerte del papa Francisco y la elección del cardenal Prevost como León XIV. La valoración del pontificado de Francisco ha sido buena o muy buena para el 63,5 % de los encuestados, un saldo a su favor muy elevado ya que sólo un 8,5 % condena sus decisiones al frente de la Iglesia. Más de la mitad de los encuestados confía en el nuevo Papa. El 51,5 % cree que el pontificado de León XIV será mejor (17, 2 %) o igual de bueno (51,5 %) que el de Francisco y sólo un 9,6 % que será peor el de Prevost que el de Bergoglio.