Mañueco promete en Barcelona un aumento de las ayudas a las casas regionales y a los castellanos y leoneses en dificultades

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comprometió ayer en Barcelona un aumento de las ayudas destinadas a las casas de Castilla y León en el exterior, aunque han crecido un 40 por ciento, así como de las previstas para las personas de la Comunidad que atraviesan dificultades, que ya han subido un 50 por ciento. «Durante la crisis económica las relaciones fueron difíciles y distintas, pero queremos recuperar el tiempo perdido», dijo.

En su intervención ante un grupo de castellanos y leoneses residentes en Cataluña, que consideró «embajadores» de su tierra, el presidente de la Junta aseguró que su gobierno quiere fomentar su participación en la vida social y cultural de la Comunidad para que sea «todavía más intensa», así como mejorar la atención que reciben desde su tierra de origen.

La Junta cuenta con el Programa «Pasaporte de Vuelta» o la reciente firma de un convenio con las Cámaras de Comercio y CEOE para impulsar el Programa «Volver a Castilla y León», dotado con 400.000 euros y que registró un incremento del 30 por ciento. Precisamente, dicho programa incluye diversas medidas como una ayuda de 5.000 euros para las personas que regresen a la Comunidad y decidan poner en marcha un negocio. Y alabó la acogida de los catalanes.

Fernández Mañueco puso también en valor la forma en que Cataluña acogió a los castellanos y leoneses que emigraron allí hace décadas, ya que destacó les recibió con “los brazos abiertos”. En su opinión, esta comunidad siempre ha sido una tierra “tolerante” y “abierta”, algo que el presidente de la Junta deseó que siempre sea así.

Igualmente, explicó que Castilla y León ya no es la comunidad de los años 50, 60 o 70, sino una tierra “dinámica” en la que su economía crece a un ritmo mayor que la media española y donde ahora hay “más gente que nunca trabajando” en cada una de sus provincias. También destacó que es un “ejemplo” en materia de prestación de servicios, porque insistió son “los números uno” en materia educativa y pero también es una referencia en sanidad o atención a los mayores.

De esta forma, Fernández Mañueco añadió que su gobierno pretende seguir “mejorando” en el futuro el crecimiento económico, la creación de empleo y la gestión “eficaz” de los servicios desde la “estabilidad política” que ofrece el Ejecutivo autonómico, que subrayó está “al servicio de las personas”.

“Estamos a vuestra disposición para todo aquello que podamos cumplimentar y poder ofreceros”, les trasladó el presidente quien remarcó que Castilla y León es hoy un “ejemplo”, una vez más, de “éxito” en España, por lo que pidió a los castellanos y leoneses en el exterior que se sientan parte de ese proceso de “modernización y transformación” de la Comunidad.

Embajadores

“Me encuentro muy feliz de estar aquí”, dijo el presidente de la Junta a un salón de actos lleno del Hogar Centro Castellano y Leonés de Cataluña, tras recordar que había acudido a este mismo lugar hace un año con motivo de las elecciones catalanas. Tras remarcar los “fuertes vínculos” que existen entre Castilla y León y Cataluña, Alfonso Fernández Mañueco les agradeció su “trabajo impagable” al trasladar “todo lo bueno” que tiene la Comunidad.

“Representáis lo que somos, la identidad y los principios. Sois un ejemplo y modelo de valentía, tenacidad, lucha, trabajo, solidaridad y tantas cosas valores y principios que reflejan el sentimiento de nuestra tierra”, dijo el jefe del Ejecutivo autonómico quien añadió que merecen un cariño “tan profundo” como lo son las raíces de Castilla y León, que hace unos días celebró los 1.200 años de la constitución del primer municipio de España, Brañosera (Palencia).