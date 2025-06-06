El llamamiento de Mañueco en la Conferencia de Presidentes que se cierra sin acuerdos: buscar unanimidad institucional contra el cierre de Azucarera

Publicado por EP Barcelona Creado: Actualizado:

La XXVIII Conferencia de Presidentes ha concluido este viernes sin acuerdos y con un enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los gobiernos autonómicos liderados por el PP. El encuentro de alto nivel fue aprovechado, sin embargo, por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para pedir la implicación de todas las administraciones en la solución al cierre anunciado por Azucarera en La Bañeza.

Por otro lado, de nada han servido los llamamientos de Sánchez a debatir con espíritu constructivo y "dejar la crispación en el perchero". Los trece presidentes autonómicos del PP le han instado a disolver las Cortes y convocar elecciones.

Al cerrar la conferencia, el propio Sánchez ha asumido que era imposible el acuerdo ante las posiciones expresadas por los dirigentes territoriales del PP, según han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

En una de las primeras ruedas de prensa tras acabar la reunión, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que se iba "con una sensación de vacío, de fracaso" y ha cuestionado las intenciones del Ejecutivo al convocar la conferencia, convencido de que lo hizo para que se hable de otras cosas que "no sean los líos, los follones y las posibles irregularidades que acechan al entorno del presidente del Gobierno".

Mañueco, a su llegada a la Conferencia de Presidentes.Rubén Cacho

La reunión ha sido, según su relato, "una serie de monólogos reiterados uno detrás de otros".

En otra comparecencia, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado la necesidad de convocar elecciones urgentemente.

Los días anteriores a la celebración de la Conferencia de Presidentes han estado marcados por la amenaza de los 'barones' del PP de un posible plante al Gobierno en este foro por desacuerdos en el orden del día, aunque los 'populares' finalmente han garantizado su presencia en esta cumbre de Barcelona.

Y es que el Gobierno y las comunidades del PP protagonizaron un nuevo desencuentro en la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, en la que no consiguieron aprobar el orden del día para esta cumbre.

Ante esto, las comunidades del PP remitieron este lunes una carta al Ministerio de Política Territorial en la que insistían en solicitar que se incluyeran hasta diez puntos en el orden del día, amenazando con la posibilidad de plantar al Gobierno en esta Conferencia de Presidentes.

El Gobierno, en respuesta, anunció el martes que incluiría en el orden del día de la reunión todos los temas que las comunidades del PP exigían, lo que llevaría a abordar un total de 16 temas diferentes, seis que ya se habían consensuado y otros diez que han logrado incluir los de Alberto Núñez Feijóo.

La posición de la Junta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya había advertido al inicio de la XXVIII Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este viernes en Barcelona de que la "falta de trabajo previo, planificación y rigor" por parte del Gobierno de España "lastrará" esta convocatoria "a pesar de la importancia que debería tener un foro de diálogo entre comunidades autónomas".

"La Conferencia de Presidentes es un poco al estilo Sánchez, sin trabajo previo, con absoluta falta de rigor. Yo creo que la Conferencia va a servir para poco, por no decir para nada", ha vaticinado en concreto Fernández Mañueco que ha explicado a modo de ejemplo que la propuesta de vivienda del Gobierno "es más una propuesta de los fontaneros de Moncloa que una propuesta seria".

Fernández Mañueco ha insistido en que ha habido "mucha improvisación" y falta del trabajo necesario con antelación en esta materia y ha explicado que con esa propuesta en Castilla y León habría que recortar derechos porque la Comunidad construye más vivienda, da más ayudas y hace más vivienda pública.

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta de Castilla y León antes de la XXVIII edición de la Conferencia de Presidentes que se celebra este 6 de junio en el Palacio de Pedralbes de Barcelona con presencia del rey Felipe VI.

A su llegada al encuentro, Fernández Mañueco ha destacado algunos asuntos de especial interés para la Comunidad que planteará durante su intervención entre ellos el problema nacional de falta de médicos para el que volverá a reclamar al Gobierno que ponga profesionales especialistas a disposición de los Servicios de Salud de las comunidades autónomas.

A esto ha añadido la necesidad de dar "un giro radical" en materia de Transportes y ha advertido una vez más de que no se pueden recortar ni suprimir las paradas de autobuses, "ni mucho menos las paradas de AVE en Segovia, en Medina del Campo y en Sanabria". "Nos parece que es un golpe durísimo a la España de interior y al mundo rural de Castilla y León, en concreto, y en general de toda España", ha zanjado.

Además, reclamará que el Gobierno financie al menos el 50 por ciento del coste de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, y un modelo de financiación autonómica que se negocie de forma multilateral y que se ajuste al coste real de los servicios públicos.

Sin auriculares

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no utilizó los auriculares que tenía sobre la mesa para seguir la intervención en euskera del lehendakari, Imanol Pradales, que utilizó la lengua de su territorio para intervenir en la XXVIII Conferencia de Presidentes y que motivó que la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abandonara temporalmente la reunión, gesto que no siguió ninguno de sus correligionarios.

Fuentes de la Junta explicaron a Ical que Fernández Mañueco decidió no utilizar el servicio de traducción previsto y que exigía utilizar el pinganillo, ya que por primera vez en esta cumbre se permite el uso de las lenguas cooficiales, si bien no está previsto en el reglamento de este foro multilateral.

La presidenta de Madrid volvió a incorporarse a la reunión de la Conferencia una vez que finalizaron las intervenciones en euskera y en catalán de los presidentes del País Vasco y Cataluña, Imanol Pradales y Salvador Illa, respectivamente. No obstante, también utilizaron sus lenguas para hacer los saludos el gallego Alfonso Rueda o el valenciano Carlos Mazón, además de la navarra María Chivite que recurrió al euskera para hacer su exposición.

Financiación, apagón, infraestructuras

En concreto, los presidentes del PP solicitaron incorporar estos puntos en el orden del día de la Conferencia de Presidentes: la reforma de la financiación autonómica; lucha contra la ocupación; un plan energético para evitar apagones; control de fronteras y política migratoria; inversiones para evitar el caos ferroviario; el déficit de profesionales sanitarios; la financiación del primer ciclo de educación infantil y la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía.

El Gobierno anunció que aceptaba íntegramente los puntos propuestos por el PP y, además, añadió otros temas como migración (como pedía Canarias), así como la vivienda y la formación profesional, tal y como planteó inicialmente Moncloa.

Es más, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reivindicó el "esfuerzo" del Gobierno para que se mantenga la convocatoria de la Conferencia de Presidentes de Barcelona, aunque admitió la dificultad de que se puedan abordar todos los asuntos por cuestión de tiempo.

El ministro recalcó que hay asuntos que están "interrelacionados", aunque reconoció que los presidentes regionales hablarán "sobre todo" de aquello que "más le preocupa en su propia comunidad autónoma" y que ya han departido con Sánchez de manera bilateral.

"El presidente del Gobierno también hablará de todos aquellos asuntos que son común denominador del conjunto de las comunidades autónomas", añadió Ángel Víctor Torres, que sostuvo que trabajará "para el consenso" y para "buscar puntos en común".

Se podrá hablar en lenguas cooficiales

Una de las novedades de esta Conferencia de Presidentes de Barcelona es que los mandatarios autonómicos que lo deseen podrán hacer sus intervenciones en las lenguas cooficiales, ya que para ello se ha dispuesto de un servicio de traducción simultánea.

Pese a no estar en el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno ha adelantado su intención de permitir el uso de las lenguas cooficiales dentro del foro, con una traducción simultánea para el resto de los miembros, tal y como habían solicitado Cataluña y Euskadi.

Eso sí, ya hay algunos líderes autonómicos como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrado sus reticencias a ponerse un pinganillo e incluso ha sugerido que se levantará del órgano multilateral si no le hablan en castellano.

Del mismo modo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ve "ridículo" y "absurdo" que se tengan que usar pinganillos, mientras que el Gobierno de Castilla y León ha culpado a Moncloa de "priorizar" las lenguas cooficiales a la posibilidad de acuerdos.

Propuesta de Sánchez en vivienda

Moncloa informó esta semana de que Sánchez planteará a las comunidades triplicar la inversión pública en vivienda, alcanzando los 7.000 millones en los próximos cuatro años, a la vez que propone crear una base pública de precios de alquiler y compra/venta de inmuebles.

El jefe del Ejecutivo remitió una carta a los presidentes autonómicos para que la Conferencia de Presidentes sirva para debatir la aprobación de un nuevo Acuerdo Estatal para la Vivienda.

En este contexto, propone basar este acuerdo en diversos compromisos, como el de triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030.

Asimismo, el presidente del Gobierno plantea a las comunidades "acabar con el monopolio de la información de los portales privados" y crear una base de datos pública que permita a las Administraciones estatales y a la ciudadanía conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad.

"Solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa", defiende Moncloa.

Un pequeño desayuno con el rey

El Gobierno ha detallado también la agenda de esta Conferencia de Presidentes que se celebrará en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, un sitio que fue declarado Bien de Interés Cultural y fue una antigua residencia real.

Las autoridades comenzarán a llegar a partir de las 8.15 horas del viernes y en torno a las 9.00 horas se harán la foto de familia junto al Rey Felipe VI, con el que mantendrán un pequeño encuentro hasta las 10.00 horas.

A partir de esa hora, Sánchez y el presidente anfitrión, el catalán Salvador Illa, realizarán una pequeña declaración institucional para posteriormente dar comienzo en torno a las 10.30 horas a la Conferencia de Presidentes, en la que cada mandatario autonómico tendrá un tiempo tasado de diez minutos.

Y una vez acabe la Conferencia de Presidentes, los diferentes líderes regionales comparecerán en diferentes puntos para valorar este foro, siguiendo el orden de aprobación de los estatutos de autonomía de sus respectivas comunidades autónomas.