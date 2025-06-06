Mañueco espera "poco" de una Conferencia de Presidentes "al estilo Sánchez"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa este viernes en la XXVIII Conferencia de Presidentes, que se celebra en Barcelona. A su llegada al encuentro, ha destacado algunos asuntos de especial interés para la Comunidad y que planteará durante su intervención. Entre ellos, y ante el problema nacional de falta de médicos, el presidente Fernández Mañueco ha reclamado al Gobierno de España que ponga profesionales especialistas a disposición de los Servicios de Salud de las comunidades autónomas.

Además, reclamará soluciones eficaces en materia de vivienda, que el Gobierno financie al menos el 50 % del coste de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, y un modelo de financiación autonómica que se negocie de forma multilateral y que se ajuste al coste real de los servicios públicos.

Finalmente, ha advertido de que la falta de trabajo previo, planificación y rigor por parte del Gobierno de España ha vuelto a lastrar esta convocatoria a pesar de la importancia que debería tener un foro de diálogo entre comunidades autónomas.