Publicado por Ical Madrid Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, exigió hoy al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque de forma urgente elecciones anticipadas ante el “deterioro institucional y político de España” y los “continuos ataques” que denunció recibe la Comunidad por parte del Gobierno, según fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por Ical.

En su intervención en el plenario de la XXVIII Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en el Palacio de Pedralbes, Fernández Mañueco tomó la palabra en torno a las 14.00 horas para fijar la posición de la Comunidad, tras el turno de la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

De esta forma, el presidente de la Junta se sumó a la mayoría de barones del Partido Popular que reclamaron que se adelanten las generales, “desde la lealtad institucional y el compromiso con los ciudadanos”. Lo hizo al igual que la presidenta madrileña, el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, la cántabra María José Sáenz de Buruaga o el gallego Alfonso Rueda.

Sin embargo, ante las reiteras peticiones de elecciones de los dirigentes del PP, el presidente del Gobierno aprovechó para dejar claro que su intención era agotar la legislatura y celebrarlas en 2027, después de que el socialista Adrián Barbón ofreciera Asturias como sede de la próxima cumbre.

Asimismo, el presidente mostró su “indignación” ante los “ataques” que señaló recibe Castilla y León puesto que aseguró el Gobierno utiliza criterios “dispares” con los que señaló “siempre sale perjudicada Castilla y León”. Así, citó la financiación autonómica, la condonación de la deuda pública, el reparto “impuesto” de menores migrantes no acompañados, el reparto del impuesto a la banca, el desarrollo de los corredores de mercancías o las inversiones en infraestructuras eléctricas..

Al respecto, Fernández Mañueco aprovechó su turno de palabra para pedir al presidente del Gobierno que se mejoren las infraestructuras eléctricas para aprovechar el “potencial” de Castilla y León, como ha planteado desde hace tiempo y, más aún, tras el apagón registrado el pasado 28 de abril.

Además, el presidente de Castilla y León rechazó la propuesta de priorizar la inversión en redes eléctricas sobre la base del peso de la industria electro-intensiva de cada uno de las comunidades. Es decir, ampliar las capacidades de la red eléctrica en aquellos territorios que cuentan con proyectos industriales concretos y con necesidades urgentes, como el País Vasco, Navarra, Cataluña, Galicia o Andalucía.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico expuso ante Sánchez y el resto de presidentes que Castilla y León es “líder” en producción de energías renovables para reclamar inversiones en las infraestructuras energéticas del país. Asimismo, pidió implicación y colaboración de todos en la solución al cierre previsto por Azucarera de la factoría de La Bañeza (León), que supondrá más de un centenar de despidos.

Igualmente, el presidente de la Junta reclamó a Sánchez que se mantengan las diez paradas de los servicios de alta velocidad y larga distancia en las estaciones de Otero de Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid) y Segovia, puesto que Renfe tiene previsto suprimirlas con la reorganización que entra en vigor este lunes, 9 de junio. Fernández Mañueco incorporó este asunto en la cartera de temas de la conferencia como había adelantado a primera hora del viernes.

En cuanto a la vivienda, Fernández Mañueco propuso derogar la ley de vivienda, poner suelo y viviendas estatales a disposición de las comunidad; agilizar la tramitación administrativa, bajar impuestos e impulsar reformas legislativas eficaces contra la ocupación.

Por otra parte, el presidente reiteró la postura de Castilla y León en materia de financiación autonómica. “No queremos quitas de deuda tramposas. Hay que retirar la Ley de Condonación. Es un pacto para perdonar el despilfarro separatista, y es un atraco a los españoles porque la deuda no desaparece, no se evapora, la pagarán todos los españoles”, planteó en su intervención Fernández Mañueco.

Además, pidió al Gobierno que financie, al menos al 50 por ciento, el tramo de cero a tres años por ser de carácter obligatorio y solicitó que asuma la cotización a la Seguridad Social de los alumnos con prácticas en empresas, así como que flexibilice los plazos para modificar los currículos de Formación Profesional para hacerlo con "más rigor". También, demandó más fondos para la implantación de la nueva ley del sistema universitario y que las universidades queden fuera de "intromisiones políticas". “Que sólo se las juzgue por sus resultados y su calidad”, dijo.

Finalmente, el presidente de Castilla y León exigió a Sánchez que el Gobierno que asuma su responsabilidad ante la falta de personal sanitario y se implique en la planificación de las necesidades de médicos especialistas. Para ello, pidió más plazas de formación de especialistas, una convocatoria extraordinaria en Medicina Familiar y Comunitaria, una homologación más ágil de los títulos de extracomunitarios y la puesta en marcha inmediata de la especialidad de Médico de Urgencias y Emergencias.