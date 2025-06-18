Aldama dice que un socio de Venezuela pagó el ascenso del Zamora que logró el Andorra

El empresario Víctor de Aldama llega a declarar como testigo y expresidente del Zamora Club de Fútbol por el ascenso del Andorra ante la juez de Majadahonda, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España).Diego Radamés - Europa Press

El empresario Víctor de Aldama ha explicado este miércoles que en 2019 se valió de un socio en Venezuela para pagar 450.000 euros desde Panamá por el ascenso del Zamora CF a Segunda B que finalmente consiguió el FC Andorra, propiedad del exfutbolista Gerard Piqué. También ha ratificado que el exasesor ministerial Koldo García intercedió ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para intentar conseguirle ese ascenso.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado en su declaración como testigo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda --que investiga presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)--, ratificando lo que dijo el pasado noviembre en la Audiencia Nacional sobre la mediación de Koldo García en el marco de otro procedimiento.

De Aldama ha explicado que en 2019 se enteró de que el Reus FC no podía optar a la plaza que estaba disponible en Segunda B por un tema económico y una sanción administrativa. Ha señalado que, aunque lo lógico era que la plaza la obtuviera algún equipo de la misma zona de Cataluña, el Hospitalet la rechazó y el Zamora optó a dicha vacante.

El empresario ha indicado que rellenaron un cuestionario y desde la RFEF le dijeron que eran aptos para la plaza, pero que tenía que pagar la deuda del Reus FC. Así, ha manifestado que desde el Zamora llegaron a hacer una transferencia desde una cuenta de un socio extranjero en Panamá, pero que por un asunto de protocolo contra blanqueo de capitales no llegó el pago a tiempo.

Al hilo, ha incidido en que desde su equipo enviaron justificante del envío del dinero, pero en la RFEF aseguraron que no habían recibido el importe y otorgaron la plaza al Andorra. Ha afirmado que pidió explicaciones al entonces presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y que éste le dijo que no podían hacer nada.

Más adelante, a preguntas de la Fiscalía, ha precisado que quien le apoyó con la transferencia de Panamá fue Jorge Jiménez, presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, que entonces era empresario. No obstante, ha incidido en que el pago se hizo desde Panamá.

Acto seguido, De Aldama ha relatado que le pidió a Koldo García que le ayudara a descubrir los motivos por los que no le habían adjudicado la plaza al Zamora en Segunda B. Según ha declarado, el exasesor ministerial le dijo que sí le podía ayudar y que podía hablar con el presidente del CSD y con Rubiales.

El empresario ha señalado que tuvo conocimiento de que Koldo habló, efectivamente, con el CSD y le dijo que no podían hacer nada. "Que habían llegado tarde", ha manifestado que le comentó García.

En este punto, ha explicado que les ofrecieron que se jugara "un partido" en Zamora. También ha apuntado que Rubiales explicó que la plaza se adjudicó al Andorra porque era el equipo al que le correspondía.

Con todo, ha precisado que no ofreció ningún tipo de "comisión" por estas gestiones y ha dicho que desconoce si Koldo García llegó a utilizar a algún miembro del Gobierno para intermediar.

Por último, ha manifestado que no tiene conocimiento alguno sobre la relación de Rubiales y Piqué ni de las negociaciones para el traslado de la Supercopa de fútbol masculino de España a Arabia Saudí.

La magistrada Delia Rodrigo citó a declarar a De Aldama después de que el pasado marzo accediera a a incorporar en el 'caso Supercopa' la declaración que realizó el empresario ante la Audiencia Nacional el pasado noviembre.

La Asociación Transparencia y Democracia consideró que las declaraciones realizadas por De Aldama, junto con un informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que constan movimientos de una cuenta de Kosmos Football SL --vinculada a Piqué--, incluido un pago a la RFEF por 452.022 euros, dejaban "claras dudas" sobre "la tramitación de la concesión de la plaza al F.C. Andorra", por lo que veía necesario que ambos comparecieran ante el juzgado de Majadahonda.

Aunque en un primer momento la juez rechazó la petición de la asociación de citarle a declarar, finalmente atendió la petición de la Fiscalía de recabar el testimonio de la declaración judicial prestada por De Aldama en la Audiencia Nacional.

Cabe recordar que el empresario no figura hasta ahora en el procedimiento que se sigue en Majadahonda. Piqué, por su parte, consta como investigado desde mayo del pasado año, cuando la jueza acordó imputarle al apreciar indicios delictivos en la comisión que se adjudicó a Kosmos con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí.