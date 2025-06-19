El PP cambia sus primarias: quien gane una provincia lo gana todo

Publicado por ICAL Madrid Creado: Actualizado:

El PP reformará su sistema de primarias para implantar un modelo de elección indirecta inspirado en el sistema electoral estadounidense. Según recogen los nuevos estatutos del partido, publicados este miércoles, los afiliados dejarán de votar directamente al candidato a la Presidencia del PP y lo harán a una lista de compromisarios vinculados a una candidatura. Estos delegados acudirán al Congreso Nacional con el compromiso de respaldar al cabeza de lista, según avanzaron fuentes populares.

Desde Génova se han esforzado en explicar que se trata de un modelo de «democracia representativa» similar al de las elecciones generales españolas. Los candidatos a presidir el Gobierno se presentan en las listas de sus respectivos partidos y, tras las urnas, el Parlamento elige a un nuevo jefe del Ejecutivo. Pero hay una diferencia sustancial y es que el modelo americano se rige por el principio «winner-takes-all». Es decir, que si un candidato gana en un estado —en este caso, una provincia-, los compromisarios no se reparten proporcionalmente, sino que se asignan íntegramente a la lista ganadora, aunque esta haya obtenido solo un voto más que sus rivales.

La presidenta de la Junta de Extremadura y ponente de los nuevos estatutos del PP, María Guardiola, explicó esta mañana que lo que se propone es «eliminar» la doble urna para «simplificar» el proceso». «Lo que hacemos», dijo, «es que los compromisarios se adherirán a una candidatura» a presidente en una «lista única» y los afiliados «podrán votar a aquel candidato que quieren que sea el presidente» sabiendo «que los compromisarios que eligen están comprometidos con el voto» al que encabece la lista.

Esta vía abre la posibilidad a que gane un candidato sin el apoyo mayoritario de las bases. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2000, el republicano George W. Bush se impuso a Al Gore gracias a una ajustada victoria en Florida –por solo 537 votos– que le otorgó todos los compromisarios del estado, a pesar de que el candidato demócrata ganó el voto popular nacional por más de 500.000 sufragios. Y en 2016, Donald Trump venció a Hillary Clinton con una holgada ventaja en compromisarios a pesar de que ella obtuvo cerca de tres millones de votos más.

Además, acentúa la importancia del peso territorial de las comunidades autónomas, que pueden ser definitivas para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Por ejemplo, en el Congreso de julio, las 20 provincias de Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León aportan unos 1.250 compromisarios, más de un tercio de los 3.264. Este número se determina principalmente por la cifra de afiliados y, en menor medida, por los últimos resultados electorales. No obstante, los nuevos estatutos establecen que ningún territorio podrá superar el 20 por ciento de los compromisarios totales.

El sistema es un paso intermedio entre el sistema puro de compromisarios anterior, y el actual, en el que el militante sí vota directamente al presidente del partido, aunque luego el compromisario puede desdecirle como sucedió en 2018 —el texto no recoge ninguna cláusula para evitarlo—. Entonces, Soraya Sáenz de Santamaría ganó entre la militancia, pero Pablo Casado se impuso en la segunda vuelta tras la eliminación de María Dolores de Cospedal. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido hasta ahora el principio de «un militante, un voto» y ha anunciado que presentará enmiendas en el Congreso Nacional de julio, en el que se aprobarán definitivamente los renovados Estatutos. La baronesa aún no ha valorado la propuesta oficial, pero sectores del PP de Madrid ven «avances» con respecto al sistema de compromisarios anterior.

Los cargos públicos y orgánicos del Partido Popular deberán «rendir cuentas» ante la dirección y los afiliados cada seis meses, según se recoge en la Ponencia de Estatutos del partido dada a conocer por el presidente de Murcia, Fernando López Miras. «Nadie del entorno de Pedro Sánchez podría haber sido nunca afiliado del Partido Popular con estos Estatutos. Ni Koldo, ni Abalos, ni Santos Cerdán, ni siquiera el propio Sánchez», ha asegurado López Miras ayer durante la presentación.