Vandalizan la sede del PSOE en León con pintadas de "puteros" en medio de la crisis por el caso Santos Cerdán

La sede del PSOE en León, ubicada en la calle 19 de octubre, amaneció este jueves con pintadas vandálicas que incluían insultos como "hijos de puta", "vendepatrias", "cocainómanos" y, de manera destacada, la palabra "puteros". Este acto se produce en un contexto de profunda crisis interna en el PSOE, desencadenada por la reciente dimisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, tras ser señalado en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de cobro de comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones de obra pública.

El escándalo, conocido como el caso Koldo, ha golpeado duramente la credibilidad del PSOE. Santos Cerdán, una figura clave en el entorno de Pedro Sánchez, anunció su dimisión el pasado 12 de junio de 2025 y renunció a su escaño como diputado en el Congreso el 16 de junio, defendiendo su inocencia pero argumentando que dejaba sus cargos para centrarse en su defensa legal. Las grabaciones de la UCO, que también involucran al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, han desatado una oleada de reacciones tanto dentro como fuera del partido, alimentando la percepción de corrupción en la cúpula socialista.

Las pintadas en la sede de León reflejan el malestar social y la tensión política generada por estos acontecimientos.

"Lo que han hecho en nuestra casa del pueblo es odio cobarde y fascismo cutre. No son críticas, son insultos miserables de quienes no tienen ni ideas ni dignidad. A cada ataque, más firmeza. No nos van a callar", ha recalcado la organización socialista.

Frente a estos ataques, JJSS ha condenado "sin matices" cualquier forma de corrupción, "venga de donde venga". Asimismo, ha rechazado "rotundamente" el uso de la prostitución y el abuso como forma de poder y ha asegurado que la organización combate el machismo, la mentira y la hipocresía, "también cuando surgen cerca".

En este contexto, ha argumentado que no representan al PSOE quienes "traicionan" sus valores, sino quienes "dan la cara" en los barrios, las aulas y las calles defendiendo lo público "con dignidad". "No nos van a callar. No nos vamos a rendir. ¡No pasarán!', ha concluido.