Ayuso avala la idea de primarias de Feijóo pero la sigue estudiando

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

A la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, le gusta la propuesta de unas primarias representativas que contiene la nueva ponencia de estatutos que ha elaborado el partido a petición de su líder, Alberto Núñez Feijóo, aunque fuentes del PP de Madrid confirman que todavía la están analizando. Así, a Ayuso le gusta «el espíritu» de la reforma propuesta porque a su juicio respeta el «un afiliado, un voto», ya que con la propuesta presentada ayer los militantes siguen votando al presidente. Pese a ello estas fuentes explican que todavía están analizando el texto porque hay cuestiones que deben ser concretadas para garantizar que esta reforma cumple su objetivo. Por ahora, precisan, no está contemplado que se presenten enmiendas al texto, que será votado en el congreso del partido que se celebrará los días 4, 5 y 6 de julio en Madrid. El PP presentó ayer su ponencia de estatutos, el documento que regirá el funcionamiento del partido, en el que aparece una reforma de las primarias para elegir al presidente de la formación como había pedido Feijóo en las últimas semanas ya que considera que el sistema actual tiene fallos. Feijóo apostaba por un sistema que diera más importancia a los compromisarios y, en plena discusión sobre el tema, Isabel Díaz Ayuso apuntó en una entrevista con ABC que su predilección era poner todo el peso en la militancia con el sistema «un afiliado, un voto». Por encargo del líder popular, han elaborado esta ponencia el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera. Estos han apostado por un sistema mixto con una primera votación celebrada antes del congreso en la que los militantes eligen a los compromisarios para participar en el congreso del partido, que tendrán que haberse adherido previamente a la lista de uno de los candidatos. Antes del congreso se sabrá por tanto a quiénes van a votar dichos compromisarios y se tendrá un conocimiento bastante claro de quién será el presidente, aunque quedará el margen de los compromisarios natos (por derecho propio). Tras la publicación de la ponencia de estatutos se abre ahora un periodo de presentación de enmiendas para modificar total o parcialmente su contenido.

El miércoles, el Partido Popular decidía cambiar su modelo de ‘primarias’ ante su XXI congreso de julio, de forma que los afiliados votarán ahora en una única lista al candidato a presidente y a los compromisarios, que serán los que después elegirán en el cónclave al líder del partido. Según la formación, se trata de unas primarias participativas basadas en un sistema «muy similar» a la «democracia representativa» que hay en España con la elección de diputados al Congreso.