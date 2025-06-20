La corrupción pasa factura a Sánchez pero Feijóo no logra mayoría y necesita a Vox

La corrupción pasa factura a Pedro Sánchez. El escándalo de las supuestas mordidas, inicialmente circunscrito al exministro Ábalos, a su asesor Koldo García y el conseguidor Víctor de Aldama y que ha terminado salpicando también a Santos Cerdán, cesado como secretario del Organización del PSOE al conocerse el informe de la UCO, ha terminado afectando a la intención de voto.

El PSOE perdería casi tres puntos si se celebraran ahora elecciones generales, lo que supone entre 10 y 13 escaños menos en el Congreso de los Diputados. El barómetro de DYM para Diario de León refleja que Sánchez se quedaría con 107 diputados o 111 en el mejor de los resultados posibles que contempla la encuesta. Sin embargo, ese golpe electoral del PSOE sacudido por el presunto cobro de comisiones no se traduce en una mayoría absoluta para Feijóo. El líder del PP lograría más votos que en las anteriores elecciones generales y una fuerte subida en número de escaños pero no los suficientes para convertirse automáticamente en presidente del Gobierno. Pese a los entre 154 y 158 escaños que le da el sondeo de DYM, para llegar a la Moncloa Feijóo necesitaría forzosamente a la extrema derecha.

La suma de diputados del PP y Vox daría a los populares el Gobierno de España y Feijóo, como sucedió en las últimas generales, ya no necesitaría ni a Junts ni a ningún otro partido. Si pactara con la extrema derecha de Santiago Abascal, el partido de Puigdemont perdería su capacidad de exigencias al Ejecutivo central. El sondeo muestra que Vox recupera terreno y pasaría de los 33 escaños que tienen actualmente a una horquilla entre 34 y 37. Sumados a los 154-158 del PP superan con holgura la mayoría absoluta incluso en el peor de los resultados previstos para ambas formaciones —188 diputados— y rozando los 200 escaños en el Congreso —195— en la horquilla más favorable.

El PSOE no podría volver a formar gobierno ni aunque sumara los escaños de todos los partidos políticos del Congreso salvo PP y Vox y se quedaría a 12 diputados de la mayoría absoluta. En el mejor de los casos previstos por la encuesta, esa suma sería de 163, lejos de los 176 necesarios.

A la izquierda del PSOE, Sumar absorbe parte del voto que pierden los socialistas aunque se quedaría con un máximo de 15 representantes en la Carrera de San Jerónimo, la mitad de los 31 que tiene actualmente. Ese efecto de los rebotados del Partido Socialista no beneficia sin embargo a la otra izquierda, la de Podemos de Ione Belarra e Irene Montero, que pierden votos respecto al barómetro de mayo y de las anteriores generales y pasaría de 5 escaños a un máximo de 3.

Las buenas perspectivas para el PP no se reflejan sin embargo en una mejor valoración como líder de Alberto Núñez Feijóo, que sigue sin despegarse de la sombra de Pedro Sánchez. Para el 33,6 % de los encuestados, Sánchez sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno y Feijóo lo es para un 34 %. El desapego de los encuestados sobre los políticos, o al menos sobre los dos líderes de los principales partidos políticos españoles queda patente en el 32,4 % de los preguntados que no sabe o no contesta.

La encuesta deja además otro dato: la valoración de la actuación del Gobierno baja pero sólo tres décimas, del 3,7 al 3,4, aunque la puntuación es la peor de la serie histórica.

Tres de cada cinco encuestados cree que Pedro Sánchez debe de dimitir (lo piensa el 60, 2 % y tan sólo un 29,8 % es partidario de que siga al frente del Gobierno de la nación. Y si esa opinión es absolutamente compartida por los votantes del PP (el 95,6 %) y de Vox (93,2 %), lo es también entre el 37,3 % de los socialistas y el 39,2 de quienes votan a Sumar. Además, el 59,9 % de las personas encuestadas cree que Sánchez debería convocar elecciones (la pregunta se hizo después de que anunciara que no tenía intención de hacerlo y que pensaba agotar la legislatura y llegar hasta 2027) con unos porcentajes similares sobre la pregunta de la dimisión: 95,6 % del PP, 88,1 % de Vox, 36,7 % de PSOE y 42, 8 % de Sumar. Algo más de la mitad de los encuestados (el 51,8 %) preferiría que Sánchez no se presentara a la reelección, una opción mayoritaria entre los votantes populares y de extrema derecha. Pero el sondeo muestra que los votantes del PSOE y de Sumar están casi igualados entre los que prefieren que el presidente no concurra a los comicios y los que apoyan que volviera a ser candidato. Entre los socialistas, las elecciones sin Sánchez las quiere el 33,7 % y con él un 39,8. Y en Sumar, el 34,9 % que no repita y el 33,8 % que lo haga.

El 38,1 % cree que la oposición debería de presentar una moción de censura y el 33,9 que Pedro Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza. Ambas opciones suman un 72 %. Sólo un 15,4 % cree que debe mantenerse en la Presidencia. Los electores de PP y Vox prefieren una moción de censura y los del PSOE y Sumar la cuestión de confianza.

El 62,4 % está convencido de que Pedro Sánchez conocía que existía corrupción y que tenía información previa suficiente de los casos. Lo creen los votantes de todos los partidos políticos con una graduación: por aplastante mayoría (95,1 y 90,9 %) los partidarios del PP y Vox pero también el 42,7 % de los socialistas y el 44,7 % de los votantes de Sumar. Incluso en el resto de los partidos lo cree un 55,4 %. La encuesta deja también claro que una mayoría cree que los casos de corrupción se limitan al lucro personal de algunos cargos del PSOE (el 43,1 % ) mientras que no llega al 37 % los que opinan que es un caso de financiación ilegal del partido (el 36,7 %).

Sobre la posibilidad de una alternativa a Sánchez en el PSOE, los encuestados se alinean en un 47 % con la corriente crítica en la que se incluyen antiguos cargos próximos a Felipe González, como el presidente de Castilla— la Mancha Emiliano Sánchez-Page, el expresidente de Aragón Javier Lambán o Eduardo Madina, actual tertuliano en la Ser y uno de los candidatos que disputó la secretaría general de Pedro Sánchez en las primarias de 2014. Sólo un 25, 3 % se sitúa próximo a la corriente oficial que encabeza en el PSOE el actual presidente del Gobierno y un porcentaje aún mayor, el 27,7 %, no sabe o no contesta.

Los votantes del PSOE están claramente divididos sobre esta cuestión (43,2 % son oficialistas y 42,5 % críticos. Entre los votantes de otras formaciones, los de izquierda y centro izquierda se posicionan con la corriente que lidera Sánchez y los de centro y centro derecha con la corriente crítica.

Sobre otro liderazgo en el PSOE, un 72,5 por ciento no tienen ninguna preferencia. Entre el 27,5 % que sí la tiene, el 26,7 % se decantaría como próximo secretario general del Partido Socialista si Sánchez dimitiese por Emiliano Sánchez-Page. El barón socialista manchego se impone así sobre Eduardo Madina, el candidato preferido de Felipe González.

La opción de Page es mayoritaria entre los votantes de todas las opciones políticas excepto los de Sumar, que prefieren al político vasco.

El barómetro de DYM para Diario de León se realizó tras destaparse los casos de corrupción destapados por la UCO alrededor de Ábalos, Cerdán y Koldo y tras el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la rueda de prensa de Sánchez en la que anunció que no iba a presentar su dimisión ni a convocar elecciones anticipadas y que agotaría su periodo de gobierno hasta 2027, fecha en la que deberán celebrarse nuevas legislativas.