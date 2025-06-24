El rey rechaza «identidades excluyentes"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI ha reivindicado este lunes el valor de Montserrat y su comunidad de monjes como un «gran punto de encuentro» de la cultura catalana, española y europea y ha rechazado las «identidades excluyentes", los «extremismos» y las «pretensiones de superioridad moral». Los reyes han presidido este lunes el acto de celebración del milenario de la fundación del Monasterio de Montserra. En su discurso en el acto conmemorativo —buena parte del cual ha pronunciado en catalán-, Felipe VI ha destacado que la comunidad de Montserrat es «un gran punto de encuentro» de la «cultura catalana, de la española y de la europea». Felipe VI ha puesto de relieve el «gran simbolismo y el peso de la historia» que rodea a Montserra.