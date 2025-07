Extinguido el incendio forestal de Silván tras la intervención de numerosos medios

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León dio por extinguido a las 21.45 horas de anoche el incendio declarado diez minutos antes de las cinco de la tarde en Silván, una pedanía del municipio de Benuza, en la comarca leonesa de La Cabrera.

El fuego, que no llegó a alcanzar una intensidad de gravedad reseñable (IGR 0) al no suponer un peligro para personas no relacionadas con el operativo ni bienes distintos a los de naturaleza forestal, se encuentra en perimetración para saber las hectáreas de superficie afectadas y sus causas están siendo investigadas.

El Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) registró en la jornada de ayer 27 nuevos incendios en la Comunidad provocados por "rayos y labores agrícolas, también vehículos y otras causas".

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte fue activada para apoyar a los medios de la Junta y, hasta su retirada a la base, sus efectivos estuvieron en el flanco izquierdo en ataque directo apoyados por descargas de helicópteros.

Sobre el terreno se llegaron a desplegar numerosos medios aéreos y terrestres para sofocar las llamas. Entre ellos, cinco aviones de carga en tierra, un helicóptero de coordinación con base en Cueto, dos helicópteros de transporte y extinción con base en Tabuyo, otro en Rabanal, dos cuadrillas helitransportadas, una autobomba y dos cuadrillas.