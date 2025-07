Rufián pide una lista "plurinacional" de izquierdas para las generales: "Si no hay acuerdo, nos matarán por separado"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha apostado este martes por la creación de un verdadero espacio "plurinacional" de izquierdas para concurrir a las próximas elecciones generales y ve perfectamente factible que se repita el modelo de los últimos comicios europeos a los que ERC se presentó en coalición con Bildu, el BNG y los baleares de Ara Més. "Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente", ha avisado.

Así lo ha dicho en declaraciones en los pasillos del Congreso, donde ha remarcado que la necesidad de configurar un "espacio plurinacional de verdad" y no uno "creado desde el despacho de una universidad de Madrid con antenas rotas respecto a lo que significa Euskadi y Cataluña, sobre todo".

Tras lanzar este velado mensaje a Sumar, ha defendido que "ahora le toca" unirse a las izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas, federalistas o confederalistas, para llenar un espacio que, desde su punto de vista, está "huérfano". "Nos toca porque si no, son lentejas, y esto no sale", ha apostillado, desde el convencimiento de que "a la izquierda del PSOE no hay nada".

Según su análisis, sería un error aspirar a sacar dos o tres diputados más si enfrente hay un Gobierno con Vox dentro. "Así que yo le pido a la izquierda española que respete a Cataluña y Euskadi, porque si no fuera por Cataluña y Euskadi, aquí hace mucho tiempo que Vox gobernaría", ha dicho, pues, desde su punto de vista, "el antifascismo impera en Cataluña y Euskadi sobre todo".

Aunque ha mostrado su respeto por "la izquierda española que se enfrenta a un fascismo que cabalga rapidísimo", ha hecho hincapié en que ha llegado el momento de que la izquierda "periférica" conforme un espacio para intentar "sumar de verdad".

ME DA IGUAL QUIÉN LO LIDERE

Preguntado sobre los detalles de la fórmula que tiene en mente para ese proyecto, ha indicado que la experiencia de las elecciones europeas se podría "repetir perfectamente". "Me da igual cómo sea, me da igual quién lo lidere, me da absolutamente igual, pero es que si aquí no nos ponemos de acuerdo nos van a matar por separado, políticamente".

La coalición Ahora Repúblicas, que agrupaba a ERC, Bildu, BNG y Ara Mès fue la cuarta candidatura más votada en las europeas del año pasado, que, como todas, se celebraron mediante circunscripción única. Obtuvo el 4,93% de los votos gracias a las 855.985 papeletas que reunió, unas 42.000 más que Sumar, que quedó en quinta posición.