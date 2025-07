La diputada del PP que falséo su currículum dimite de sus cargos, le falla a Feijóo su apuesta para rejuvenecer el PP

Publicado por María Eugenia Alonso) Madrid Creado: Actualizado:

La hasta ayer vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, decidió dimitir de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras descubrirse que falseó su currículum. Era una apuesta de Feijóo por rejuvenecer el PP.

Apenas 24 horas después de asegurar que todo se debía a una "equivocación", la diputada optó por dar un paso al lado y comunicó su decisión a Alberto Núñez Feijóo. "La responsabilidad es la esencia de la libertad y yo asumo la mía", escribió en redes sociales, dejando claro que apartándose "no somos como ellos", en referencia a los socialistas. "Es un gesto que le honra", dijo, por su parte, el líder de los populares. En su carta de despedida, Núñez, de 33 años, explicó que tomó la decisión tras haber presentado una "información incorrecta" en el Congreso y en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el que ejercía de portavoz, sobre su formación universitaria, ya que no ha terminado ninguno de los tres grados universitarios que empezó. La dirigente conservadora, a quien Feijóo ratificó en el cargo en el congreso nacional de principios de este julio, decidió asumir "toda la responsabilidad" de sus actos tras la polémica suscitada en las últimas horas, con el PSOE exigiendo su dimisión y con las primeras voces dentro del PP reclamando "predicar con el ejemplo".

Núñez, para quien pedir perdón "no es suficiente", aseguró sentirse "más tranquila" si con su adiós contribuía a recuperar la confianza en la política. Su intención "nunca fue engañar a nadie" como aseguró el martes al intentar desactivar con sus explicaciones la bomba que estaba a punto de estallar. Justificó entonces que sus responsabilidades políticas, primero en el Consistorio de Fuenlabrada desde 2015; en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023; y después en el Congreso y en la dirección nacional habían colmado todo su "tiempo y esfuerzo". "Estoy orgullosa de militar en este partido con este nivel de exigencia. Los españoles no merecen otra cosa. Los españoles no merecen menos", escribió en su cuenta de X tras hacer efectiva su renuncia.

Sus aclaraciones no convencieron al PSOE, que se aferró a la "mentira" de Núñez todos estos años para exigir su "dimisión" y atizar a los conservadores. "No es un error menor ni una exageración: es una falsedad consciente y reiterada que vulnera los propios estatutos del PP, donde falsear el currículum se considera motivo de sanción o expulsión", recordaban en Ferraz.

Con su salida, Feijóo zanja una polémica que le había puesto en la diana pero que ahora le arma de motivos en su estrategia de oposición contra el PSOE. "Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona", escribió el líder del PP en sus redes sociales. Y remarcó que "por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase". Pero "ni Noelia es como ellos, ni yo -aseveró- soy como Sánchez"