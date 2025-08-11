Canarias insta al Estado a agilizar el traslado de más inmigrantes

Publicado por Agencias Las Palmas Creado: Actualizado:

El Gobierno de Canarias ha expresado este lunes su preocupación por la lentitud con la que el Estado acomete el traslado a la península de los menores inmigrantes solicitantes de asilo, y ha pedido que se agilice el de todos lo que permanecen en el archipiélago.

Los diez primeros inmigrantes menores con protección internacional, mayores de 16 años y procedentes de Mali, se trasladaron este lunes desde Canarias después de que el Tribunal Supremo obligase al Estado a asumir su tutela. «Son los diez primeros, y nos han anunciado que a lo largo de esta semana va a haber otro segundo traslado» con otros quince, pero «estamos preocupados con la lentitud con la que se está haciendo», ha indicado el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno canario, Francis Candil. «Hay algo más de 1.000 menores en Canarias que tienen protección internacional, yendo a este ritmo, tardaríamos muchos meses, y la situación de presión y de saturación que se viven en los centros de menores migrantes sigue siendo la misma», ha asegurado Candil.

Actualmente, Canarias acoge a unos 5.200 menores inmigrantes no acompañados y «necesitamos que se incremente el número de traslados de todos ellos». El Estado aseguró al Gobierno de Canarias que en agosto comenzaría el traslado de todos ellos, «esperemos que sea una realidad», dijo Candil durante su visita a un centro de inclusión social para jóvenes.

El Ejecutivo insular espera que el Estado empiece a habilitar las plazas que necesitan cada comunidad autónoma para in los traslados «con la frecuencia que se tienen que hacer», según el viceconsejero canario.

Candil no ha querido desvelar el destino de los diez menores solicitantes de asilo que viajaron ayer desde las islas, «no lo voy a decir porque ya sabemos que ha habido personas y personajes que han aprovechado que alguien del Gobierno dijese dónde iban para generar problemas en la recepción», dijo.