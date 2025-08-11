La jueza ratifica la no retirada del pasaporte al hermano de Pedro Sánchez

Publicado por Agencias Mérida Creado: Actualizado:

La titular del Juzgado Número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha confirmado que no procede la retirada del pasaporte a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, como pedían las acusaciones populares en la causa abierta por su contratación en la Diputación de Badajoz, a la vez que ha asegurado que si este tuviera previsto “fugarse” de la acción de la justicia, «podría haberlo hecho ya».

En su auto firmado el 9 de agosto y al que ha tenido acceso Efe este lunes, la jueza da por «comprobada» la disposición de Sánchez a comparecer ante este juzgado «cada vez que ha sido citado para ello» y para lo cual, su «vinculación» con el extranjero «por el momento no ha sido obstáculo». De esta forma ratifica su resolución del pasado 28 de julio en la que rechaza la petición de las acusaciones populares, que habían interpuesto un recurso de reforma contra dicho auto, ahora desestimado por la jueza. En dicho auto, la titular del juzgado de instrucción sí pedía a Sánchez que informase si había cambiado o pensaba cambiar de residencia. Un requerimiento al que la defensa contestó que, a efectos de notificaciones o de cualquier otra incidencia procesal, se mantiene el que consta en este procedimiento, sito en Elvas (Portugal), y «no tiene previsto variarlo» para vivir en Japón.