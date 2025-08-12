El rey está en contacto permanente con el Gobierno para conocer la evolución de los incendios

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI está en contacto permanente con el Gobierno para conocer la evolución de los incendios que están afectando a distintas poblaciones y zonas de España.

Según han informado fuentes de la Casa Real, Felipe VI está recibiendo toda la información de última hora sobre el fuego, que se ha cobrado la vida de una persona que resultó herida grave en el incendio registrado este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos.

Ese incendio se sumó por la tarde a los fuegos que en los últimos días han quemado miles de hectáreas en zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Navarra. EFE