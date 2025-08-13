Un audio revela otra bacanal de Ábalos en Granada

Publicado por Agencias Granada Creado: Actualizado:

El PP ha exigido al PSOE explicaciones sobre la trama granadina del caso Koldo después de que se haya publicado un nuevo audio incautado por la UCO que revela una agenda de mujeres prostituidas, el intento de organizar un encuentro sexual y una reunión en el Parador. La senadora del PP Inmaculada Hernández ha reclamado explicaciones «urgentes y claras» al PSOE tras la difusión de nuevos audios que, según ha señalado, amplía «la gravedad» del caso Ábalos-Koldo-Cerdán. Según el PP, las nuevas informaciones difundidas evidencian la necesidad de que los socialistas aclaren el papel de Granada en esta trama. "Es indignante que, mientras los granadinos esperaban inversiones y proyectos que mejoraran su provincia, a esto se dedicaban", ha apuntado Hernández. "Es bochornoso, indignante y repudiable", ha añadido la dirigente del PP, que ha recordado que su partido lleva meses esperando que el PSOE explique qué pasó en el Parador de Granada la noche previa a la investidura del exalcalde socialista Paco Cuenca, cuando se reunieron José Luis Ábalos, Koldo García y uno de los empresarios investigados en la trama.