Sánchez envía cariño y acompañamiento a la familia del segundo fallecido por los incendios en León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en la red social X para enviar "todo nuestro cariño y acompañamiento" en "este momento insoportable" a la familia del hombre fallecido por quemaduras en León, en el contexto de los incendios que afectan a gran parte de España.

"Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida en León. Todo nuestro cariño y acompañamiento a su familia y amigos en este momento insoportable", expresa el mensaje de Sánchez.

"No olvidamos a los heridos ni a los vecinos que sufren el dolor del fuego. Todos los medios del Gobierno trabajan para afrontar la difícil situación que vive nuestro país. La amenaza sigue siendo extrema. Gracias a los héroes que siguen enfrentándose al fuego para protegernos a todos", añade.

Sánchez lamentaba así la muerte del hombre de 37 años que permanecía ingresado en el Hospital de León y fue evacuado al de Valladolid por quemaduras en el 85 por ciento de su cuerpo, sufridas mientras combatía las llamas del incendio que comenzó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y que atravesó a la provincia de León.