Muere Javier Lambán a los 67 años víctima de un cáncer

Javier Lambán, que ha fallecido este viernes en su localidad natal, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), era una voz propia y crítica dentro del PSOE, al que quiso teñir con su acento aragonés y su mirada municipalista, y que defendió hasta el final de su vida sus ideales, sin importarte que estos divergieran de la línea oficial de su partido.

Profundamente constitucionalista, socialdemócrata y defensor de la Transición, no perdió la oportunidad, en muchos de sus discursos públicos, de mostrar su admiración, entre otros, por el expresidente de la República Manuel Azaña. Firme frente al independentismo, reivindicó, siempre que tuvo ocasión, la unidad de España con la mirada propia y característica de Aragón, y el papel de los servicios públicos, sin renunciar nunca a expresar sus discrepancias con la dirección federal del PSOE. De hecho, sus encontronazos con el presidente del Gobierno y secretario general de su partido, Pedro Sánchez, eran públicos y más o menos constantes, a cuenta de la financiación autonómica, de la ley de amnistía o de la elaboración de las listas electorales para los comicios municipales o europeos. Tenía un humor punzante y 'somarda', que en Aragón define a alguien con un carácter sarcástico, socarrón o irónico, que se acrecentaba en las distancias cortas y emergía cuando menos se esperaba, según repetían quienes han compartido con él pasillos y tribunas. La precisión irónica era una seña de identidad de sus discursos, así como las citas de ilustres aragoneses. En su intervención en el debate sobre el estado de la comunidad de 2021, más de cuarenta nombres de aragoneses ilustres se asomaron a la tribuna de oradores de las Cortes. En enero de 2025 anunció su retirada política y entregó su acta de senador, después de más de 40 años dedicados al servicio público. Su último acto fue el pasado 10 de julio, cuando descubrió su retrato oficial, elaborado por la artista y religiosa madrileña Isabel Guerra, en un acto acompañado por el actual jefe del Gobierno de Aragón, el popular, Jorge Azcón. Fue una especie de despedida política, donde confesó que el PSOE le dolía «en lo más profundo del alma", mientras que Aragón le «alegraba el corazón».

Para él, la política no empezaba en despachos lejanos, sino en plazas, ayuntamientos y comarcas; nunca dejó de vincularse con lo local