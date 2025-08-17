Reivindican que los terroristas de ETA cumplan el final de sus penas en casa

Publicado por Agencias San Sebastián Creado: Actualizado:

Varios cientos de personas se han manifestado este sábado en San Sebastián, convocadas por Sare, la red de apoyo a los presos de ETA, para reivindicar que estos reclusos «cumplan los últimos años de sus condenas en casa». Lo ha dicho el responsable de Gipuzkoa de Sare, Beñat Uribe-Etxeberria, tanto en declaraciones a los medios informativos antes del comienzo de la manifestación, como en el acto final. La protesta se ha celebrado, como es habitual en verano durante las fiestas de las capitales vascas, en un ambiente festivo, con una banda de música al inicio de la marcha. Los manifestantes han salido sobre las 12:35 horas del Boulevard donostiarra, encabezados por una pancarta con el lema 'Etxera!' y, tras recorrer algunas calles del centro de la ciudad, coreando gritos en euskera como «Los presos vascos, a casa", han concluido con un breve acto en el mismo lugar de partida. Uribe-Etxeberria ha destacado que para «dar el salto a escenarios de convivencia» es «imprescindible que todos los presos, refugiados y deportados vascos estén en casa", algo que, según ha asegurado, sería posible «acabando con las políticas penitenciarias de excepción» y aplicando a estos internos los mismos criterios que al resto. En la actualidad, hay «en régimen cerrado", es decir, «que no pisan la calle ningún día de la semana» unos 50 presos de ETA, ha indicado el representante de Sare, que ha precisado que todos se encuentran en prisiones de Euskadi y Navarra salvo dos.