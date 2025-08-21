Sanidad publica la convocatoria de 12.366 plazas de formación sanitaria

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El Ministerio de Sanidad ha publicado en el BOE la convocatoria de las pruebas para el acceso a 12.366 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, una cifra récord que aumenta un 3,5 % con respecto a 2025.

Las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 12 de septiembre, y la prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado 24 de enero de 2026.

Para 2026 se ofertan 12.366 plazas, 423 más que el año anterior, explica Sanidad, que destaca el nuevo récord con un aumento del 54 % desde 2018.

El mayor número, 9.276 plazas, se ofertan para la titulación de Medicina (MIR); seguida de las de Enfermería (EIR) con 2.279; Farmacia (FIR), 362 plazas; Psicología (PIR), 280 plazas; Química (QIR), 29 plazas; Biología (BIR), 83 plazas, y Física (RFIR), 57 plazas.

El examen podrá realizarse en las siguientes localidades: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Badajoz, Cáceres, Murcia, Albacete, Madrid, Alicante, Valencia, León, Salamanca, Valladolid, Logroño, Barcelona, Zaragoza, Pamplona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Como novedad en la presente convocatoria se establecerá por primera vez un procedimiento adicional de adjudicación destinado a cubrir las plazas que resulten vacantes y por renuncia expresa de las personas adjudicatarias.

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las cuales únicamente una será válida.

La duración total del examen será de cuatro horas y media. Como en la convocatoria anterior, la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal.

Finalizado el llamamiento ordinario a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario.

La ministra de Sanidad, Mónica García, destaca el compromiso del Gobierno tal y como muestra el récord histórico de plazas: "De las 8.042 del año 2018 a las 12.366 de este año. Más profesionales que nunca para una mejor salud", señala en su cuenta de X.